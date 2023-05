A Elías Alvarado “se le cayeron las medallas”, según televidente

Elías Alvarado acostumbra compartir con sus seguidores de redes sociales lo mucho que disfruta estar con su hijo y esposa. Instagram

El corresponsal de Telenoticias en Nueva York, Elías Alvarado, suele compartir en sus historias de Instagram algunas vivencias suyas como padre y esposo.

Esto ha dado pie para que algunos de sus seguidores le comenten o critiquen por la forma en que cría a su hijo Saúl, o bien por su vida familiar.

Este jueves en la mañana él compartió con sus seguidores una simple foto de su hijo desayunando con su primita y eso generó que algunos lo atacaran por un simple detalle.

Una de las televidentes hasta le escribió por privado que se le habían “caído las medallas” por tener esa costumbre en su hogar.

Resulta que el pequeño Saúl estaba comiéndose un delicioso huevo picado, el cual se lo sirvieron en un plato de cartón.

“Tengo una duda... ¿por qué comen en platos desechables?, o por lo menos en varias ocasiones he visto al bebé comer en ellos en casita (...)”, le escribió otra seguidora.

Ante estos comentarios, él abrió un debate en sus redes sobre qué opinaban al respecto, por la reacción que tuvieron algunas mujeres al ver que ellos usan platos de cartón en su casa.

Esto generó que muchos opinaran a favor y otros lo atacaran por “contaminar el medio ambiente”, por no usar platos de cerámica.

Elías después hizo un video para decir que todos esos comentarios se los toma con “mucho humor” y que lo le llama la atención que haya gente le preste atención a esos pequeños detalles y hagan todo un mundo por eso.

“Me imagino que no usan papel higiénico, que no usan una servilleta, me imagino que no usan carros que utilicen gasolina, aunque los eléctricos dicen que todavía son peor porque las baterías no se pueden del todo reciclar, bueno, en fin. O sea, la gente se preocupa por un plato, ¡por un plato!, o sea, de verdad eso sí me preocupa”, señaló.

El periodista del 7 recalcó que lo más importante es vivir la vida feliz y dejar de ver qué hacen y no hacen los demás.