Elías Alvarado cuenta que la pasó muy mal por su enfermedad y agradece el apoyo de la gente

Elías Alvarado ya se siente mejor tras días en que la pasó muy mal. (Cortesía)

Elías Alvarado habló este lunes con La Teja sobre su estado de salud, tras haber sido diagnosticado con una bronquitis aguda.

El comunicador de Canal 7 expresó que la enfermedad se desató el viernes, después de que recogió a una clienta.

“El viernes fui a recoger a una muchacha al aeropuerto, yo le dije que me sentía terrible y creía que tenía covid, pero cuando llegué a la casa, llegué temblando, fue una cosa horrible. La mañana del sábado, Tania, mi esposa, me levantó para llevarme a emergencias, porque me dijo que no me veía nada bien”, contó.

Alvarado dice que le ha dado covid-19 cuatro veces y nunca se había sentido tan mal como estos días.

“Me tuvieron en emergencias, me hicieron pruebas de covid e influenza, pero cuando la doctora vio los pulmones, vio que algo no andaba bien. Me mandó unos rayos X y, efectivamente, era una bronquitis aguda”, detalló.

El corresponsal de canal 7, radicado en New York, expresó que es la primera vez que le da una bronquitis así y que espera que sea la última, pues confesó que es una sensación muy fea que no le desea a nadie.

“La doctora me dijo que era un virus que venía incubando. Para las elecciones de la semana pasada yo me sentía como con síntomas de sinusitis, pero nunca noté nada raro”, detalló.

Alvarado pasó metido en el hospital el sábado, incluso, asegura que hasta este lunes se pudo levantar de la cama, desayunar, bañarse, sacar la basura e ir a hacer un mandado.

Elías Alvarado dijo que era fiel creyente de la oración.

“Ya me siento un poco mejor, hoy logré salir de la casa y es que también tengo tres días de estar acostado en cama y el cuerpo lo resiente. Todo el sábado en el hospital, nada más que lo primero que quería era recuperarme y sentirme mejor, antes de poner algo en mis redes sociales, porque no se trata de victimizarse, ni alarmar a la gente”, dijo.

Elías confiesa que tampoco es que sentía que se iba a morir, pero la vio bien fea, pues todos los males se le sumaron, tuvo dolores de espalda, piernas, cabeza, sudaba frío, tuvo calenturas y siente que cada vez que tose todo le vibra.

Elías Alvarado, contó que la pasó muy mal, pero que no puede dejar de dar las noticias. (Instagram)

“Dice Tania que con la calentura yo decía cosas y me quejaba. Yo nunca me enfermo, pero mi esposa me vio muy mal. De hecho, no podía levantarme de la cama, ir al baño solo, y por más paños de agua fría, la fiebre no bajaba. Yo no sabía que una bronquitis era así de ruda”, detalló.

Contó que su bebé Saúl cada vez que lo escucha toser le ofrece un confitito para la garganta.

“Ahorita no he podido hablar con nadie. Mi esposa ha estado en contacto con mi familia y ellos están orando, porque para mí una de las cosas más importantes, aparte de la medicina, es el poder de la oración”, contó.

El querido periodista reveló que en el hospital le fue de maravilla, ya que él tiene un seguro médico que le cubre todo.

“Si bien es cierto, la medicina en Estados Unidos es cara, yo tengo la bendición de tener un buen seguro que me cubre todo lo que necesite. De hecho, en el hospital me mandaron antibióticos por siete días, pero en redes hay un montón de gente que se preocupa por mí y me ha recomendado remedios caseros”, detalló.

Elías Alvarado contó que su hijo Saúl, cada vez que lo escucha toser, le da un confite. (Instagram)

Jengibre con limón, naranja y hasta cúrcuma, esas fueron algunas recomendaciones que recibió y que piensa probar, ya que así era como se curaba la gente de antes.

“Agradezco a Dios por la salud, porque estar así es terrible, uno no tiene ganas de nada”, manifestó.

El periodista detalló que como ya se sentía mejorcito iba a seguir trabajando en su servicio de transporte, eso sí, en la nueva modalidad que está dando, la cual es exclusiva, ya que es programado.

Y es que recordemos que Elías recientemente dio a conocer que ya no se dedicaría al taxi normal.

“Fue una decisión difícil, por mucho tiempo fue mi principal fuente de ingresos, pero llegó la hora de cambiar y de buscar nuevos horizontes, de emprender nuevas cosas, y es lo que estoy tratando de hacer junto a mi familia, que siempre ha sido mi gran apoyo”, comentó en su momento.

Finalmente, detalló que no va a descansar, ya que tiene que dar las noticias como usualmente lo hace.

“Tengo las noticias y no puedo faltar, porque eso no lo veo como trabajo. Ahora me tomó un té y ya con eso me puedo sentir mejor”, confesó.