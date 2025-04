Elías Alvarado dejó de salir en Teletica, ¿qué pasó? Él mismo nos cuenta el motivo

Elías Alvarado habló con la Teja. (Cortesía/Cortesía)

Elías Alvarado abrió su corazón para contar por qué dejó de aparecer en Teletica; incluso, verse tan inactivo en redes sociales.

“Estoy recibiendo mensajes de la gente preguntándome qué ha pasado, porque no he salido en estos días. Lo que les puedo decir es que me he tomado un tiempo para meditar, sanar, para estar en familia y recuperarme. Cuando me sienta preparado, les voy a contar lo que sucedió”, detalló.

La Teja se puso en contacto con el comunicador, quien estrenó, recientemente, un pódcast llamado “Desde la Yunai con Elías Alvarado”, quien nos confesó que está pasando por una situación familiar y necesita tiempo.

LEA MÁS: Elías Alvarado se frota las manos con nuevo proyecto que saldrá al aire en pocos días

“Quise hacer ese comentario, ya que mucha gente me han cuestionado dónde he estado porque no he salido en nada, hasta ayer que hablé en redes sociales”, detalló.

Alvarado dijo que estaba bien de salud y muy feliz con Dios, y con su proyecto.

“El proyecto es un sueño hecho realidad porque a mucha gente le gusta mi trabajo, me escucha, me ven, les agrada. Con gran humildad solo puedo agradecer por estar ahí, por ese apoyo”, dijo en el clip.