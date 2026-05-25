Farándula

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias en Nueva York, fue a dar el hospital otra vez

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, asustó a sus seguidores al contar que fue a dar al hospital

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Por Silvia Núñez
Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera
Elías Alvarado, periodista de Telenoticias desde Nueva York, fue a dar al hospital otra vez. (Instagram Elías Alvarado/Instagram Elías Alvarado)

El periodista de Telenoticias, Elías Alvarado, preocupó nuevamente a sus seguidores este domingo luego de revelar que tuvo que ser llevado al hospital debido a un virus respiratorio.

El comunicador, quien reside en Nueva York, compartió que permaneció bajo observación médica hasta la madrugada.

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“Un virus respiratorio me mandó al hospital y me tuvieron en observación hasta la madrugada. Ya estoy en casa, guardando reposo y descansando mientras me recupero”, comentó.

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias, estuvo otra vez en el hospital.
Elías Alvarado, periodista de Telenoticias, contó que lo tuvieron en observación. (redes/Facebook)

La noticia encendió las alarmas entre sus seguidores, especialmente porque el periodista ya había enfrentado una delicada situación de salud el año anterior. En aquella ocasión, Alvarado estuvo ausente de las pantallas de Telenoticias mientras luchaba contra una fuerte bronquitis aguda que incluso lo llevó a permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Tiempo después, el periodista decidió contar públicamente el duro proceso que vivió junto con su esposa, Tania Mata, a inicios del 2025. En aquella ocasión, relató que, pese a recibir antibióticos y esteroides, su condición empeoró al punto de sentir que no podía más debido al agotamiento y la falta de aire.

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias, estuvo otra vez en el hospital.
Elías Alvarado mostró el mensaje que le dejó su hijo Saúl para que se mejorara. (redes/Facebook)

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Ahora, aunque la situación parece estar bajo control, sus seguidores le han enviado múltiples mensajes deseándole una pronta recuperación.

Elías no dijo si estará varios días fuera del noticiero mientras se recupera bien.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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