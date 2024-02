Elías Alvarado suelta el tapón y aclara a sus seguidores que no les puede solucionar la vida

Elías Alvarado es periodista Telenoticias desde Nueva York. Instagram

Elías Alvarado es muy querido por muchos costarricenses, no por nada cuenta con más de 153 mil seguidores solo en su cuenta de Instagram. Sin embargo, ha estado teniendo problemas con algunos de ellos.

El corresponsal de Telenoticias en Nueva York suele ser muy paciente, pero esta vez tiró el tapón y aclaró que no puede solucionarle la vida a todos dado a una serie de mensajes que recibe constantemente en sus redes sociales.

Según contó, diariamente recibe mensajes de seguidores que quiere que los ayude a migrar a los Estados Unidos, a encontrar un trabajo por allá o bien que los guíe o hasta que los recoja en el aeropuerto cuando están planeando visitar la Gran Manzana.

El generaleño aclaró que él no fomenta ni mucho menos asesora a la gente para que se vaya a vivir el conocido “sueño americano” y que más bien se siente en una posición incómoda cada vez que le escriben para eso.

“Lamentablemente no es algo en lo que yo me pueda involucrar. Yo no le puedo decir a una persona cómo venirse, yo no le puedo decir a una persona dónde buscar un trabajo, por más cercanos que nos sintamos, más familiarizados que nos veamos, es algo en lo que yo no me puedo involucrar. Hay una línea muy de delgadita en todo esto”, dijo.

Elías Alvarado trabaja como taxista en Nueva York. (CortesíaElías Alvarado)

Lo que le molesta es que hay quienes hasta le exigen que los ayude y que cuando les dice que no puede más bien lo tratan mal.

“Hay quienes vienen como a exigirme que yo tengo que ayudarles. Yo siempre lo que les respondo es que tienen que buscar a un familiar o a un amigo que los asesore, que los guíe, que los reciba, que los lleve, que los traiga, eso es lo que yo puedo decirles, pero hay quien quiere que yo los vaya a topar al aeropuerto, que los vaya a recoger y como no hago eso, soy malo. Soy una mala persona, no soy el muchacho tan, no sé, que ven en pantalla, o sea, hay cosas de cosas y yo tengo muy bien marcado mis límites y hasta dónde puedo llegar”, mencionó.

Elías recalcó que no puede involucrarse en este tipo de peticiones de sus seguidores y mucho menos tiene porque solucionarles la vida.

“Lamentablemente no lo puedo hacer, no lo puedo hacer por mi trabajo, por muchas cosas que implican esta situación no lo puedo hacer”, dijo seriamente.

El periodista tiene 10 años de vivir en Estados Unidos, luego de irse con su ahora esposa, Tania Mata, a vivir primero en la casa de su cuñado. Su primer trabajo fue haciendo hamburguesas en un restaurante de comidas rápidas y su pareja limpiaba casas. Ahora, viven en su propia casa con su hijo, Saúl, y Elías además de ser corresponsal de canal 7 labora como taxista casi todo el día.

En una entrevista que nos ofreció a inicios de febrero nos confesó que a los tres meses estuvo a punto de devolverse a Costa Rica porque emigrar es “muy duro”.