Elías Alvarado tomó una seria decisión con el hombre que le dijo una grave amenaza

Un hombre le dijo a Elías Alvarado: “sería increíble ver a ICE (la agencia federal inmigratoria y de aduanas de Estados Unidos) llegar a tu casa” y el periodista anunció la seria decisión que tomará ante tal amenaza.

Alvarado publicó este miércoles un mensaje que recibió por privado en redes sociales y que él consideró amenazante e intimidante, por lo que lo denunciará ante las autoridades de Estados Unidos para que se inicie una investigación.

Elías Alvarado es periodista corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos. (Instagram/Instagram)

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El seguidor se molestó por la posición que adoptó Elías Alvarado al comunicar los resultados de las elecciones de medio período en Estados Unidos, que los demócratas ganaron “por goleada” y representaron un gran golpe para Donald Trump.

Lo que escribió seguidor de Elías Alvarado

“Tu credibilidad como periodista es un completo fracaso. Deberías ser imparcial en cuanto a tu gusto político aquí en Estados Unidos. Comprendo que eres inmigrante indocumentado y no puedes viajar a Costa Rica por motivo de que no posee un estatus migratorio formal, y por eso apoyas a la izquierda solo porque no posees un estatus migratorio.

“Sería increíble ver llegar a ICE a tu casa. No les gustaría ver a un simple periodista de pacotilla criticando al gobierno actual y que ni papeles tiene. Si tanto le molesta este gobierno regrese a Costa Rica y listo. Deberías pensar en tu hijo, que no se quede sin un padre deportado. Recuerda, ICE conoce cualquier movimiento en las redes sociales y tú estás expuesto 100 por ciento”, afirmó la persona en el mensaje.

Elías Alvarado recibió este comentario por privado. (Instagram/Instagram)

Elías hizo público el comentario y, en una publicación en Instagram, advirtió que nadie lo intimidará, defendió su labor profesional y confirmó el paso que dará frente a todo lo que le dijeron.

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La respuesta de Elías Alvarado

“Hoy, más que nunca, los periodistas tenemos la responsabilidad de informar, aunque nos amenacen, aunque nos quieran intimidar y aunque pretendan callarnos.

“Después de informar sobre las elecciones en Estados Unidos, recibí este mensaje en el que no solo cuestionan mi trabajo periodístico, sino que también hacen referencia a mi familia, mi domicilio y utilizan a las autoridades migratorias como una forma de intimidación.

“Pueden estar de acuerdo o no con lo que informamos. La crítica siempre será válida, pero las amenazas y la intimidación jamás serán aceptables. Este mensaje no quedará solamente en una publicación. Presentaré la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se investigue lo ocurrido”, dijo Alvarado.

Elías comentó que tiene muy claras su responsabilidad profesional y sus funciones y volvió a dejar en claro que “no me van a intimidar ni me van a callar”.

Elías Alvarado anunció en esta publicación que denunciará el mensaje recibido. (Instagram/Instagram)

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