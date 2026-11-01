Elías Alvarado se topó con su “gemelo” y esto le dijo

Elías Alvarado compartió el divertido encuentro con su “gemelo” en Estados Unidos. (Instagram/La Nación)

El periodista y comunicador de Teletica Elías Alvarado se llevó una curiosa sorpresa durante la celebración del Día de la Mascarada Tradicional Costarricense, este 31 de octubre, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

En medio del ambiente festivo, Alvarado se encontró con un personaje muy particular: una mascarada que tenía su propio rostro. Lo que hizo todavía más divertido el momento fue descubrir que detrás de aquella figura estaba su hijo Saúl.

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“¿Qué está haciendo?”, preguntó el comunicador al encontrarse con su “gemelo”.

Su hijo, mientras llevaba puesta la máscara con la cara de su papá, le respondió entre bromas: “Oiga, oiga, estoy haciendo mi trabajo. No, pero ¿quién es usted? El señor Elías”.

El periodista no pudo ocultar su sorpresa y aprovechó el encuentro para compartir con sus seguidores el ambiente de la actividad, en la que las mascaradas tradicionales costarricenses fueron protagonistas.

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Saúl, hijo del comunicador, utilizó una mascarada con el rostro de su papá. (elías alvarado /elías alvarado)

“Mire qué bonito el ambiente, las mascaradas ticas, porque también celebramos a los tico hoy 31 de octubre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos parecemos?”, comentó.

Pero la comparación no quedó solamente en el parecido físico. Alvarado también se fijó en los movimientos de la mascarada y terminó reconociendo que su doble tenía más habilidad para bailar.

“Bueno, es que Elías se mueve mejor que yo. Oiga, se mueve mucho mejor que yo”, bromeó el comunicador.

Así, entre risas, baile y una mascarada muy particular, Alvarado celebró una tradición costarricense lejos de casa, pero acompañado de un personaje que conoce muy bien: su propio hijo.