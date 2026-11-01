Ítalo Marenco tuvo una celebración especial en medio del difícil momento familiar que atraviesa

Ítalo Marenco celebró los ocho años de su hija Irene con una fiesta en una pista de patinaje. (Instagram/Instagram)

En medio de los días difíciles que ha vivido su familia tras la detención de su hermano, Ítalo Marenco tuvo este sábado un motivo muy especial para celebrar: el cumpleaños número ocho de su hija Irene Marenco.

LEA MÁS: Ítalo Marenco habló por primera vez tras la detención de su hermano y esto dijo

El presentador compartió en sus redes sociales algunos detalles de la fiesta que se realizó en una pista de patinaje y reunió a familiares y amigos de la pequeña. En la celebración también estuvo su esposa, Cindy Villalta.

LEA MÁS: Ítalo Marenco dice esto tras las difíciles horas que vivió por detención de su hermano

Marenco aprovechó el momento para contar lo que significa para los papás organizar una fiesta infantil y ver felices a sus hijos.

“8 años, qué increíble. Mis respetos para ustedes, papitos, mamitas, que cuando les toca la fiesta corremos, con bolsitas, piñata, queque, y lo único que uno quiere es verlos felices. Eso es lo único, gente”, expresó.

El presentador también destacó la importancia de agradecer por los hijos y disfrutar esos momentos junto a ellos.

“Darle gracias a Dios por los hijos y que sonrían y estén con sus amiguitos y las foticos, que le den a la piñata y coman queque y los invitados se sientan tranquilos. Uno agotado, pero feliz”, agregó.

El presentador compartió un mensaje sobre la felicidad de celebrar a los hijos. (Instagram/Redes sociales)

¿Qué pasó con el hermano de Ítalo Marenco?

La celebración familiar se da pocos días después de que el hermano del presentador, José Daniel Marenco, fuera detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La captura ocurrió la mañana del jueves 29 de octubre, durante un allanamiento en San Rafael de Montes de Oca. El hombre figura como sospechoso de amenazar al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

El operativo estuvo a cargo de la sección especializada de Cibercrimen del OIJ y el caso se mantiene bajo investigación.

Tras conocerse la detención, Ítalo había compartido un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió a la situación familiar y dejó claro que no puede hacerse responsable de los actos de otras personas.

Este sábado, en cambio, el presentador compartió con sus seguidores la alegría de celebrar un año más de vida de su hija.