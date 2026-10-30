Ítalo Marenco habló por primera vez tras la detención de su hermano y esto dijo

Ítalo Marenco rompió el silencio tras detención de su hermano y compartió sentido mensaje (Buen Día/Instagram)

El presentador de televisión Ítalo Marenco se pronunció en redes sociales luego de las difíciles horas que enfrentó este jueves 29 de octubre, cuando su hermano, José Daniel Marenco, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Aunque no se refirió directamente a la investigación, el comunicador compartió un mensaje en el que habló de la fe, la familia y de cómo afrontar aquellas situaciones que están fuera de su control.

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Marenco publicó un video en el que contó que, mientras se encontraba trabajando en Barva de Heredia, pasó por una iglesia para poner en manos de Dios lo que está viviendo.

“Feliz mañana, familia linda, ¿cómo están? Un abrazo enorme. Me tocó trabajar en Barva de Heredia y la iglesia estaba abierta, así que pasamos un toquecito nada más a poner todo en manos de Dios”, expresó.

El presentador también reflexionó sobre la importancia de ayudar a quienes lo necesitan y de entender que no siempre se puede responder por las decisiones de otras personas.

“Hay cosas que están pasando, Diosito en su grandeza, y hay cosas que usted no puede controlar. Pero yo creo que una forma de exaltar y de honrar a papá y a mamá es apoyando a las personas que lo necesitan”, manifestó.

Ítalo Marenco agradeció los mensajes de apoyo

Mensajes por redes y correos pusieron bajo investigación al hermano de Ítalo Marenco, el hermano es de apellido Marenco, de 54 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

En su publicación, el comunicador también se refirió a la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos complicados, sin asumir la responsabilidad por las decisiones de los demás.

“Hay cosas que usted no puede controlar y tampoco puede hacerse responsable de los actos de los demás, de familiares, de amigos o de personas, pero lo que sí puede es estar ahí, ayudando y echándole la mano al que más lo necesita”, agregó.

Antes de finalizar, Marenco aprovechó para agradecer a las personas que le han enviado mensajes y muestras de cariño durante estos días.

“Y gente, muchísimas gracias porque ustedes siempre, siempre... han tenido un mensaje, un abrazo y ustedes siempre están ahí. Y eso lo agradezco muchísimo”, dijo.

El presentador de Buen Día agradeció los mensajes y abrazos que ha recibido.

¿Por qué detuvieron al hermano de Ítalo Marenco?

José Daniel Marenco fue detenido la mañana del jueves 29 de octubre por agentes del OIJ, como sospechoso de amenazar al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

La captura se realizó durante un allanamiento en San Rafael de Montes de Oca, a cargo de la sección especializada de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial.

El caso se mantiene bajo investigación y las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes.