OIJ detiene a hermano de Ítalo Marenco por sospechas de amenazas contra ministro

El hermano del presentador Ítalo Marenco fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la mañana de este jueves 29 de octubre, como sospechoso de amenazas contra el ministro de Cultura.

Así lo dio a conocer el medio digital Expediente.

El hombre, quien también es de apellido Marenco, fue capturado en Sabanilla de Montes de Oca, cerca del sector conocido como el Cristo.

El caso involucra supuestas amenazas contra un jerarca del Gobierno. Foto Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

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De momento, la información disponible señala que el sospechoso es investigado por supuestas amenazas contra el jerarca de Cultura.

La detención se encuentra en desarrollo y se está a la espera de más detalles sobre las circunstancias que originaron la investigación y las diligencias realizadas por las autoridades judiciales.