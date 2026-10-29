Hija confirmó de la manera más dolorosa que su mamá era una de las tres mujeres que murieron en accidente de bus

Isabel Brenes Mora, de 62 años, llevaba unos 15 días ilusionada con el paseo que haría a las aguas termales de La Fortuna de San Carlos, junto con un grupo de amigos, todos adultos mayores.

54 personas abordaron un bus y salieron desde Pococí hacia la zona norte del país, pocos kilómetros llevaban en ruta cuando ocurrió una desgracia que se convirtió en la tragedia en la que murieron tres mujeres.

Por razones que están bajo investigación, el bus se volcó provocando fuertes golpes a los pasajeros, la tragedia ocurrió en Chiripa de Horquetas, en Sarapiquí, sobre la ruta 4, la alerta ingresó a las 7:55 a. m. de este miércoles 28 de octubre.

Doña Isabel fue la primera víctima mortal, al quedar prensada en el autobús.

Su hija, Yeilyn Araya Brenes, conversó con La Teja y recordó la emoción con la que su mamá esperaba la salida, pues el grupo también tenía previsto celebrar el Día de la Madre, aunque fuera de manera atrasada.

“Ella estaba muy ilusionada por el viaje, ansiosa desde hace como 15 días me decía, incluso me pidió una hielerita prestada para llevar el hielo y unos refrescos de ella”, recordó Yeilyn.

LEA MÁS: CTP investiga a la empresa del bus que volcó en Sarapiquí y revela cuáles documentos tenía al día

Isabel Brenes Mora, de 62 años, fallecida en el vuelco de un bus en Sarapiquí que cobró la vida de tres mujeres en total el 28 de octubre del 2026. Foto: Yeilyn Araya para La Teja (Yeilyn Araya para La Teja/Yeilyn Araya para La Teja)

La última conversación entre madre e hija ocurrió esa mañana, antes de que Isabel se montara en el bus que la llevaría de paseo.

“Le dije que Dios la acompañara y que disfrutara del viaje, eso fue como a las 6:30, por ahí, de la mañana”, contó.

Unas horas después, la ilusión se convirtió en angustia. Cerca de las 8 a. m., una hija de una tía que también viajaba en el autobús le avisó que habían sufrido un accidente.

Yeilyn salió en carro con otra tía para llegar hasta el lugar y saber cómo estaba su mamá. Sin embargo, durante el camino comenzó a recibir la noticia que se resistía a creer.

“De camino me decían que mi mamá había fallecido, les dije que no creía hasta no verla”, relató.

Cuando llegó, le pidió a un muchacho que estaba en el sitio que le permitiera ver a Isabel. Al principio no querían dejarla acercarse porque el cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca, pero finalmente pudo verle el rostro.

“Él destapó un poquito y le reconocí la carita”, recordó, al describir el momento en que confirmó la muerte de su mamá.

LEA MÁS: Bus volcado en Sarapiquí llevaba a adultos mayores que iban de excursión a La Fortuna

Algunos pasajeros y testigos del incidente ayudaron al personal de bomberos en Sarapiquí a sacar a los pasajeros de la unidad accidentada. (Bomberos de /Cortesía)

Bus volcado en Sarapiquí. Cortesía: para La Teja (para La Teja/para La Teja)

Los miércoles eran para compartir

Isabel era vecina de Suerre y se ganaba la vida limpiando casas. Aunque, según contó su hija, por su edad todavía no era considerada adulta mayor, decidió integrarse a un grupo de la comunidad porque conocía a muchas de las personas que participaban.

Desde hacía aproximadamente dos años, se reunían los miércoles, de 1 p. m. a 5 p. m., en el salón comunal de Anita Grande.

“Los miércoles les gustaba porque hacían comidas y jugaban bingos, cuando a ella le tocaba llevar comida hacía un picadillo de banano o de papaya, otras personas llevaban tortillas”, contó Yeilyn.

Una vez al año, el grupo organizaba un paseo. Ya habían realizado uno anteriormente y, como les había ido bien, esperaban con ilusión esta nueva salida a las aguas termales de La Fortuna.

Esta vez, además, querían aprovechar el viaje para celebrar el Día de la Madre que había quedado pendiente.

Bomberos reportó 54 personas extraídas del interior de la unidad del autobús de la empresa Transportes Transpal de Guápiles. (Bomberos de /Cortesía)

Su tía permanece hospitalizada

Isabel deja dos hijos, de 32 y 38 años, así como tres nietos.

La tragedia también golpeó a su familia porque una tía de ella viajaba en el mismo autobús. La mujer permanece internada en el Hospital de Guápiles, donde recibe atención por fracturas y golpes sufridos en el accidente.

En el vuelco también murieron Ramona Ruiz, de 70 años y de nacionalidad nicaragüense, Marina Castro Salas se convirtió en la tercer víctima fallecida.

El Consejo de Transporte Público (CTP) abrió una investigación de oficio contra la empresa propietaria del bus.

De acuerdo con información del Departamento de Administración de Concesiones del CTP, la unidad, con placa SJB 13575, pertenece a Transportes Transpal de Guápiles, cuenta con el permiso de operación vigente para el transporte de estudiantes.

Además, la revisión técnica vehicular de Dekra y la póliza de seguros del Instituto Nacional de Seguros (INS) también se encontraban vigentes.

Pese a que esos documentos estaban al día, el CTP confirmó que inició una investigación para analizar lo ocurrido y la situación de la unidad involucrada.