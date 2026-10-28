CTP investiga a la empresa del bus que volcó en Sarapiquí y revela cuáles documentos tenía al día

El Consejo de Transporte Público (CTP) abrió una investigación de oficio contra la empresa propietaria del bus que volcó la mañana de este miércoles 28 de octubre en Sarapiquí, accidente en el que murieron dos mujeres y al menos cuatro quedaron en estado grave.

De acuerdo con información del Departamento de Administración de Concesiones del CTP, la unidad, con placa SJB 13575, pertenece a Transportes Transpal de Guápiles, cuenta con el permiso de operación vigente para el transporte de estudiantes.

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El bus que volcó en Sarapiquí y en el que murieron dos mujeres iba de excursión y pertenece a Transportes Transpal de Guápiles. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

Además, la revisión técnica vehicular de Dekra y la póliza de seguros del Instituto Nacional de Seguros (INS) también se encontraban vigentes.

Pese a que esos documentos estaban al día, el CTP confirmó que inició una investigación para analizar lo ocurrido y la situación de la unidad involucrada.

“Es importante mencionar que el Consejo de Transporte Público abrió una investigación de oficio a la empresa, sobre la situación presentada y la unidad involucrada. Los resultados serán elevados a la Junta Directiva con la mayor brevedad”, informó la oficina de prensa de la institución.