Sucesos

Segunda mujer muere tras vuelco de autobús en Sarapiquí

Cruz Roja también traslada a otras dos personas a hospitales de San José

Por Alejandra Morales

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El vuelco de un autobús en Sarapiquí cobró una segunda víctima mortal la mañana de este miércoles 28 de octubre. La Cruz Roja Costarricense confirmó que otra mujer falleció mientras era trasladada en una ambulancia hacia un centro médico.

La primera víctima también era una mujer y fue declarada sin vida en el lugar del accidente, ocurrido en Chiripa de Horquetas, cerca del restaurante Palmitour, sobre la ruta 4.

Según la información de los socorristas, la segunda mujer recibió atención en el sitio y, mientras era trasladada a un centro médico, fue declarada fallecida.

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Algunos pasajeros y testigos del incidente ayudaron al personal de bomberos en Sarapiquí a sacar a los pasajeros de la unidad accidentada.
Los rescatistas sacaron a los pasajeros del bus. (Bomberos de /Cortesía)

La emergencia ha requerido un amplio despliegue de los cuerpos de rescate. En una actualización anterior, la Cruz Roja informó que cuatro pacientes en condición crítica habían sido trasladados al Hospital de Heredia.

Además, los cruzrojistas trasladan a otras dos personas a hospitales de San José, mientras continúan las labores de atención a los afectados por el accidente.

El vuelco del autobús movilizó 22 ambulancias, vehículos operativos y personal especializado de distintas regiones del país. Las autoridades continúan atendiendo la emergencia.

Bomberos reportó 54 personas extraídas del interior de la unidad del autobús de la empresa Transportes Transpal de Guápiles.
Este fue el escenario que encontraron los rescatistas con el bus volcado. (Bomberos de /Cortesía)
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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.