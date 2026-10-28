Segunda mujer muere tras vuelco de autobús en Sarapiquí

El vuelco de un autobús en Sarapiquí cobró una segunda víctima mortal la mañana de este miércoles 28 de octubre. La Cruz Roja Costarricense confirmó que otra mujer falleció mientras era trasladada en una ambulancia hacia un centro médico.

La primera víctima también era una mujer y fue declarada sin vida en el lugar del accidente, ocurrido en Chiripa de Horquetas, cerca del restaurante Palmitour, sobre la ruta 4.

Según la información de los socorristas, la segunda mujer recibió atención en el sitio y, mientras era trasladada a un centro médico, fue declarada fallecida.

LEA MÁS: Vuelco de autobús en Sarapiquí deja una persona fallecida y cuatro pacientes críticos

Los rescatistas sacaron a los pasajeros del bus. (Bomberos de /Cortesía)

La emergencia ha requerido un amplio despliegue de los cuerpos de rescate. En una actualización anterior, la Cruz Roja informó que cuatro pacientes en condición crítica habían sido trasladados al Hospital de Heredia.

Además, los cruzrojistas trasladan a otras dos personas a hospitales de San José, mientras continúan las labores de atención a los afectados por el accidente.

El vuelco del autobús movilizó 22 ambulancias, vehículos operativos y personal especializado de distintas regiones del país. Las autoridades continúan atendiendo la emergencia.