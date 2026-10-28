Bus volcado en Sarapiquí llevaba a adultos mayores que iban de excursión a La Fortuna

La ilusión de visitar las aguas termales de La Fortuna de San Carlos era el motivo por el que al menos 54 adultos mayores se subieron al bus que terminó volcado en Sarapiquí y que cobró la vida de dos mujeres la mañana de este miércoles 28 de octubre.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas salieron de Jiménez de Pococí cerca de las 6 a. m. y viajaron por la ruta 32 hasta incorporarse a la ruta 4 en Sarapiquí. Pasadas las 7 a. m., el viaje se convirtió en una emergencia cuando el autobús en el que viajaban volcó.

Una de las víctimas mortales fue identificada preliminarmente como Isabel Brenes, de 62 años, quien habría quedado prensada.

Una segunda mujer también falleció luego de que fuera trasladada en una ambulancia con la esperanza de que recibiera atención médica en el Hospital de Guápiles, pero, a unos ocho kilómetros del accidente, quedó sin signos vitales.

Las autoridades judiciales les pidieron a los cruzrojistas que se devolvieran al sitio del accidente para levantar los dos cuerpos.

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Esta fue la escena que encontraron los rescatistas con el bus volcado en Sarapiquí. (Bomberos de /Cortesía)

Aún hay víctimas graves

El accidente movilizó a decenas de rescatistas, quienes atendieron a 54 pacientes. De ellos, siete fueron clasificados en condición crítica, 32 en condición urgente y 13 no requirieron traslado a un centro médico.

Las labores de rescate fueron complejas. Cuatro personas quedaron prensadas dentro del autobús, por lo que los socorristas tuvieron que utilizar equipo especializado para liberarlas.

54 pacientes fueron atendidos por Bomberos, Cruz Roja y personas que llegaron ayudar. (Bomberos de /Cortesía)

La Cruz Roja desplegó 29 ambulancias y alrededor de 70 cruzrojistas, entre paramédicos, médicos, enfermeros, socorristas y rescatistas.

El Cuerpo de Bomberos también movilizó personal al sitio del accidente.

En el operativo participaron equipos de Heredia, Limón, Alajuela, la Zona Norte, San José, la Dirección Nacional de Respuesta a Emergencias (DINARE) y personal de las comunidades cercanas al lugar del accidente.

Debido a la gravedad de las lesiones, los pacientes fueron distribuidos en distintos centros médicos, entre ellos la Clínica de Río Frío, la Clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí, el Hospital de Guápiles, el Hospital de San Carlos y el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Los traslados se coordinaron de acuerdo con la condición de cada paciente y la capacidad de atención de los centros médicos.

Al mediodía, las autoridades aún se mantenían en el sitio y reportaban presas kilométricas en ambos sentidos.