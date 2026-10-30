Ítalo Marenco dice esto tras las difíciles horas que vivió por detención de su hermano

Tras las difíciles horas que vivió este jueves con la detención de su hermano José Daniel, Ítalo Marenco publicó un mensaje de agradecimiento y mostró a las personas que lo levantan en situaciones como las que recientemente enfrentó.

El OIJ detuvo este jueves al hermano de Ítalo Marenco, José Daniel. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Sin hacer ninguna referencia al caso de su familiar, el presentador de Teletica escribió unas palabras en sus redes en las que, indirectamente, se refiere al asunto y lo duro que fue para él la noticia.

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La detención de su hermano

José Daniel Marenco fue detenido la mañana de este 29 de octubre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechoso de amenazar al ministro de Cultura, Jorge Rodrúguez.

La detención del hermano de la figura de Buen día ocurrió en San Rafael de Montes de Oca en una allanamiento a cargo de la sección especializada de Cibercrimen del OIJ.

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“Miles de bendiciones a ustedes”

Luego de horas de incertidumbre y zozobra, Ítalo publicó en sus redes: “Y ahí están ellas para levantar a papá ❤️🙏❤️. Y miles de bendiciones a ustedes. Y gracias por sus mensajes, sus abrazos y su cariño.🥹❤️🙏”, expresó el querido presentador de canal 7.

El mensaje lo acompañó de una foto en la que aparece abrazado junto a su esposa Cindy Villalta e Irene, su hija.

Ítalo Marenco hizo esta publicación en redes la noche de este jueves. (Instagram/Instagram)

La publicación se llenó de mensajes de ánimo para el querido creador de contenido.

“Ítalo, que Dios abrace su corazón, renueve sus fuerzas y le regale paz en medio de la tormenta. ¡Qué bendición tener tanto amor a su alrededor! Que nunca le falten la fe, la esperanza y los motivos para sonreír”, fue uno de esos mensajes que recibió el musculoso.

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Libre pero con medidas cautelares

Según comunicó el diario La Nación, José Daniel Marenco quedó en libertad este jueves, pero con medidas cautelares que le impusieron en el Juzgado Penal de San José.

Entre esas medidas que debe cumplir José Daniel, de 54 años, son: no amenazar, insultar, intimidar, o perturbar a los ofendidos y testigos por cualquier medio, personal, electrónico o redes sociales; mantener domicilio fijo, y firmar una vez cada dos meses en la Fiscalía de Trámite Rápido.

Esas medidas se aplican durante seis meses mientras avanza la investigación.