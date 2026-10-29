Mensajes por redes y correos pusieron bajo investigación al hermano de Ítalo Marenco

La investigación contra el hermano del presentador Ítalo Marenco, detenido este jueves como sospechoso de amenazar a un ministro, comenzó en marzo anterior, cuando las autoridades recibieron una denuncia por una serie de mensajes dirigidos a funcionarios del Poder Ejecutivo.

El sospechoso, un hombre de apellido Marenco, de 54 años, figura como investigado por el presunto delito de amenazas a funcionario público.

Según informó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las supuestas amenazas se habrían realizado mediante mensajes enviados por una aplicación, una red social y correo electrónico.

“Los hechos con los que se vincula a este sujeto habrían comenzado en marzo del presente año, se recibió una denuncia donde se indica que supuestamente un usuario en la red mediante mensajes en una aplicación, una red social y también de correo electrónico, realizaba varias amenazas a tres funcionarios del Poder Ejecutivo”, detallaron las autoridades.

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El hermano de Ítalo Marenco, es de 54 años y fue capturado por el OIJ. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

A partir de la denuncia, los investigadores lograron identificar al usuario y determinar su ubicación.

Fue así como este jueves, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, agentes de la sección especializada contra el Cibercrimen allanaron una vivienda en San Rafael de Montes de Oca.

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A Marenco, de 54 años, le decomisaron dos celulares, una laptop y una tablet. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Durante el operativo, además de detener al sospechoso, los agentes decomisaron dos celulares, una computadora y una tablet, dispositivos que podrían aportar información de interés para la investigación.

Marenco será presentado ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.