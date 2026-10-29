Vuelco de bus en Sarapiquí cobró la vida de histórica integrante de Guías y Scouts

La familia de Guías y Scouts de Costa Rica también llora la muerte de una de sus integrantes, quien perdió la vida tras el fatal vuelco de un autobús en Sarapiquí que cobró la vida de cuatro mujeres.

Se trata de Luz Marina Castro Salas, de 69 años, quien formaba parte del grupo 28 de Guías y Scouts de Costa Rica. Doña Marina murió en el hospital de Guápiles y se convirtió en la tercera víctima mortal de este accidente.

La noticia llenó de tristeza a quienes compartieron con ella dentro de la agrupación, donde dejó una huella que sus compañeros recordarán por muchos años.

“Entre las vidas que hoy lamentamos se encuentra la de doña Marina Castro, miembro histórica de nuestro grupo como nuestra primera Akela, a quien tuvimos el honor de honrar, disfrutar y querer profundamente en vida. Con ella compartimos innumerables momentos especiales, aprendizajes y vivencias que quedarán grabados para siempre en la memoria de la familia Guía y Scout”, expresaron mediante sus redes sociales.

Akela en los Guías y Scout es un adulto responsable y líder de la Manada de Lobatos.

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Luz Marina Castro Salas, de 69 años, una integrante histórica de Guías y Scouts de Costa Rica en Jiménez, Pococí. Foto: Tomada de Guías y Scouts (Tomada de Guías y Scouts/Tomada de Guías y Scouts)

Pero el cariño hacia doña Marina no se limitaba a la agrupación. La mujer también tenía un supermercado, donde quienes la conocían podían disfrutar de su trato amable y de las conversaciones que acostumbraba compartir con sus clientes.

Su partida deja un profundo pesar entre las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla, tanto en su comunidad como en la familia Guía y Scout, que hoy recuerda con cariño a quien fue su primera Akela.

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El accidente ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando un autobús que transportaba a un grupo de adultos mayores se volcó en Chiripa de Horquetas de Sarapiquí. Los pasajeros habían salido de Jiménez de Pococí a las 6 a. m. para disfrutar de una excursión a unas aguas termales en La Fortuna de San Carlos.

Lo que debía ser un paseo terminó en tragedia y dejó a varias familias de luto.