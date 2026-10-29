La lista de víctimas mortales del vuelco de un autobús en Sarapiquí aumentó a cuatro personas, luego de que se confirmara el fallecimiento de Ana García Abarca en el hospital Calderón Guardia, en San José.

La muerte de la mujer fue confirmada a La Teja por su hijo, Alexander Padilla, quien vive en Estados Unidos y recibió la dolorosa noticia de que su madre no sobrevivió a las heridas sufridas en el accidente.

“Mi madrecita es la que sale al fondo del autobús, ella murió en el hospital Calderón Guardia”, expresó Padilla.

El accidente ocurrió la mañana del miércoles en Chiripa de Horquetas de Sarapiquí, sobre la ruta 4, cuando el autobús que transportaba a un grupo de adultos mayores se volcó.

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Aumentan a cuatro las víctimas mortales del vuelco de bus en Sarapiquí ocurrido la mañana del miércoles 28 de octubre del 2026. Foto: Tomada de Alexander Padilla (Tomada de Alexander Padilla/Tomada de Alexander Padilla)

Los pasajeros habían salido de Jiménez de Pococí a las 6 a. m. con la ilusión de disfrutar de una excursión a unas aguas termales en La Fortuna de San Carlos. Sin embargo, el paseo terminó marcado por la emergencia y las labores de rescate.

La primera mujer en fallecer fue Isabel Brenes Mora, de 62 años, al quedar prensada en el bus.

Ramona Ruiz, de 70 años y de nacionalidad nicaragüense, se convirtió en la segunda víctima cuando la llevaban en ambulancia al hospital de Guápiles. Marina Castro Salas se convirtió en la tercera víctima fallecida al perder la vida en el hospital de Guápiles.

Con la muerte de Ana García Abarca, ya son cuatro las personas que perdieron la vida por este accidente, uno de los más graves ocurridos en el país durante las últimas horas.