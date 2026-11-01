Laura Ortega reveló qué es lo que la está “matando” tras mudarse a Panamá

Laura Ortega se mudó a Panamá junto a su esposo, Fernán Faerron, y su hija Elisa. (Instagram/Instagram)

La modelo e influencer costarricense Laura Ortega contó qué es lo que más le ha costado de vivir en Panamá, luego de mudarse junto a su esposo, el futbolista Fernán Faerron, y su pequeña hija Elisa.

Ortega compartió un video en sus redes sociales en el que aparece caminando junto a la niña. La publicación llamó la atención de una seguidora, quien quiso saber cómo les estaba yendo con el clima en su nuevo hogar.

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La respuesta de Laura fue bastante directa y dejó claro que las altas temperaturas no han pasado inadvertidas para la familia.

“Pues un poquito más caliente que la Guácima, lo que nos mata es el bochorno”, escribió la influencer.

La costarricense respondió a una seguidora que le preguntó cómo se estaba adaptando al clima. (captura /Instagram)

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Después de su comentario, otras seguidoras coincidieron con ella y mencionaron que el clima panameño es bastante cálido, incluso lo compararon con el de Guápiles.

¿Por qué Laura Ortega se fue a vivir a Panamá?

La mudanza de Laura Ortega y Fernán Faerron se conoció a finales de este mes de octubre, cuando la costarricense confirmó el cambio de país por medio de sus redes sociales.

La decisión familiar llegó en medio de una complicada situación económica y de incertidumbre en la carrera deportiva del futbolista, quien en ese momento se encontraba sin equipo.

Ahora, mientras se adaptan a esta nueva etapa, Laura ha compartido algunos detalles de su día a día en Panamá, entre ellos, uno de los aspectos que más ha sentido desde su llegada: el bochorno.