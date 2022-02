Ella es Alexandra Hunt, una exestríper que busca hacer carrera en la política

Alexandra Hunt está orgullosa de su pasado. Independente.uk

Una bella joven que hasta hace un tiempo trabajaba dando bailes sensuales en diferentes centros nocturnos, ahora busca un importante puesto en la política estadounidense.

Se trata de Alexandra Hunt, una exestríper de Nueva York, que dejó atrás su ocupación para postularse para el Congreso de Filadelfia.

La muchacha, de 28 años, no tiene reparo en admitir que fue bailarina y no se arrepiente de eso. De hecho, ese trabajo lo ha convertido en su mensaje de campaña: “Puedo haber bailado por dinero, pero no soy una p*ta corporativa”.

Dijo que la despidieron como entrenadora de fútbol femenino cuando el equipo se enteró de que era bailarina. Pero ahora lo grita a los cuatro vientos y espera despenalizar el trabajo sexual. Actualmente es investigadora de salud pública.

“Mi participación en el trabajo sexual era muy peligrosa: si hubiera desaparecido, como le pasa a tantas trabajadoras sexuales, nadie habría sabido cómo o dónde encontrarme. Comencé a hablar sobre el trabajo sexual y mi participación personal en la industria durante la campaña”, aseguró.

La joven izquierdista contó que tuvo un aborto y sufrió agresión sexual.

Hunt tiene varios proyectos, entre ellos apoya la “reducción significativa” de la población carcelaria a través de la “liberación compasiva” y el fin de la fianza en efectivo, entre otros puntos.

“En vecindarios con creciente violencia, una vigilancia policial más estricta no es la respuesta”, tuiteó recientemente.

“Es una idea retrógrada castigar los delitos basados en las necesidades, en lugar de actuar para satisfacer las necesidades”, agregó.

Hunt se graduó de la Universidad de Richmond en 2014, luego se mudó a Filadelfia, donde completó una maestría en las universidades de Drexel y Temple.