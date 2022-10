Ella es la “Tica en Cancún”, que nos acerca a las bellezas de ese paraíso mexicano

Marianne Volio lleva siete años viviendo en Cancún. Cortesía.

Se llama Marianne Volio y es la hija de Marisol Soto, pero desde hace tiempo es mejor conocida como la “Tica en Cancún”.

La hija mayor de la exreina de belleza vive en la hermosa ciudad mexicana desde hace siete años, cuando se fue a estudiar hotelería y se quedó.

Ya no se dedica a esa profesión, pero encontró la manera perfecta de ayudar a cumplir el sueño de muchos ticos de conocer las paradisíacas playas que hay en esa zona y de ganarse la vida.

Mari creó una agencia de viajes con ese nombre, la cual le da trabajo a cuatro personas en nuestro país y a diez en suelo azteca.

Constantemente vemos a Mari etiquetada en historias de muchos famositicos, quienes aprovechan que ella está allá para viajar y conocer con toda confianza.

Por eso quisimos conocer un poco de lo que hace y de cómo es su vida en ese verdadero paraíso.

Marisol Soto la extraña tanto que por eso pasa viajando a Cancún a verla. Instagram

-¿Cómo nació Tica en Cancún?

Estudié hotelería en Cancún y trabajé casi dos años en el JW Marriot de ahí y por eso muchos ticos se fueron enterando de que yo vivía en Cancún y me preguntaban para viajar y yo les planeaba el viaje de gratis. Luego me di cuenta que no quería dedicarme a la hotelería, no era feliz y empecé a trabajar solita, recogía a la gente en el aeropuerto y la llevaba a los tours, pero poco a poco se me fue saliendo de las manos, porque me recomendaban mucho. Ya por suerte tengo un equipo de trabajo de 14 personas en México y en Costa Rica, en cuestión de dos años.

-¿Con pandemia incluida?

Sí, todo empezó muy bien y cuando llegó la pandemia se frenó un poco, pero apenas se reactivó todo, el crecimiento fue supergrande.

-¿Cómo se da lo de los famositicos?

Muchos me empezaron a pedir que les ayudara con el viaje e hicimos negocios, ellos han sido de gran ayuda para mí y yo para ellos. Por aquí han estado Glenda Peraza, Sheiris Montero, Greivin Morgan, Sharon Segura, Mauricio Hoffman, María José Ulate y obviamente mi mamá.

-¿Tiene anécdotas con ellos allá?

Bueno, con Glenda fue muy divertido. Viajó con la hija y fueron a Chichén Itza y le pasó que se confundió con el tipo de cambio, ella pensó que estaba comprando baratísimo y le llegó el cuentón, al final nos moríamos de risa, porque la cuenta fue enorme. Greivin y Sheiris hicieron una sesión muy linda y esas son las fotos que están usando para la boda.

Marianne Volio se conoce Cancún de costa a costa. Cortesía.

-¿Qué tiene Cancún, más allá de lo que se ve, que es tan gustado por muchos ticos?

Es el destino número uno de Latinoamérica, muy accesible, hay vuelos directos desde Costa Rica todos los días, la aerolínea es de bajo costo y se dura menos de dos horas, siempre le digo a la gente que se dura menos en venir a Cancún que en ir a Guanacaste. Aparte, que hay demasiadas atracciones turísticas, en un solo viaje no se logra conocer todo, entonces, hay que venir más de una vez. Es el destino perfecto para lunas de miel, bodas, cumpleaños y más.

-¿Cómo le planea el viaje a la gente?

Hay de todo, la gente nos dice en qué fecha le gustaría viajar y nosotros le recomendamos cuándo hacerlo, si vienen en pareja, le buscamos un hotel de adultos, si es en familia, le encontramos uno con atracciones y no es que le metemos un paquete a la gente con lo que tenemos, sino más bien, dependiendo de las necesidades de la gente, los asesoramos y les ayudamos.

-O sea, guarda ese lado humano y no tanto como negocio...

Exacto, yo siempre quise resaltar eso, esa siempre fue la idea de Tica en Cancún, por eso en Instagram lo van a ver como un perfil personal y no como empresa. Yo trato de estar muy cerca de la gente, ayudarles y darles recomendaciones.

-¿Cómo es la vida de una tica en Cancún?

Es un paraíso, vivir aquí es una bendición. La gente no se imagina todo lo que hay, no solo el lugar, sino también las personas, cuando llegué me acogieron superbién los mexicanos, que han hecho que mi experiencia aquí sea inolvidable.

-¿Hay muchos ticos allá?

Tenemos un grupo y en total somos como 15 viviendo aquí.

-¿Qué los estresa allá?

A mí me da risa, porque la gente piensa que yo paso en playa todo los días, pero no. Me estresa estar lejos de mi familia y, a los demás, el tema de la seguridad, que como en todo lado, fuera del lado turístico, hay que tener un poco de cuidado.

-¿Qué es lo que más le ha costado?

La comida, es deliciosa, pero muy condimentada, además, no lo logró con el chile.

-Tres consejos que le da la gente antes de viajar a Cancún...

Planificar el viaje con tiempo para encontrar mejores precios y un itinerario completo y provechoso, escoger bien la zona del hospedaje para aprovechar bien el viaje y la tercera, ir bien asesorado.

-¿Cuál es la pregunta más frecuente que le hacen?

Que cuándo es la mejor época para viajar, siempre recomiendo mayo, porque es temporada baja y hace mucho calor. También en agosto y setiembre. En enero es el mes en que más viajan los ticos.

-¿Qué tan caro puede salir un viaje allá?

Tenemos precios para todo tipo de presupuestos, pero un promedio puede ser 700 dólares por persona, de tres a cuatro noches todo incluido.