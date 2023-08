Eloy Mora le respondió fuerte a aquellos que lo critican por “jugar de chamaco”

Eloy Mora dice sentirse como un chamaco casi de 45 años. Instagram

El fotógrafo Eloy Mora tiene poco más de dos años de estar poniéndole bonito al ejercicio y de haber dejado algunos vicios, un cambio de vida que ha hecho que físicamente parezca otro.

Eso sí, siempre hay quienes lo critican y le escriben en sus redes que es que anda jugando de carajillo y que lo que está atravesando es la etapa de la andropausia.

El también actor, de 44 años, decidió hacer un video para mandarle un mensaje a todos aquellos que lo señalan por su nueva forma de vida.

Y es que hace unos días publicó un par de fotos de su gran cambio y escribió: “Hace 10 años me sentía un señor. Hoy me siento como un chamaco”, recibiendo todo tipo de comentarios.

Por eso decidió hacer un video donde le mandó un mensaje a aquellos que lo critican por el gran cambio físico que ha tenido.

“Hace 10 años me sentía como un señor porque claro pesaba 40 kilos más, me dolían las articulaciones, me dolía todo, comía mal, dormía mal, hacía drogas, tomaba alcohol, me dormía tarde. Todo lo estaba haciendo mal por eso me sentía como un señor y que ahora me siento como un chamaco, maes evidentemente no soy un chamaco, tengo 44 años, pero además, me siento tan feliz de llevar mis 44 encima, es decir, si hay algo de lo que yo estoy orgulloso es de mi edad, nunca me la quito, más bien siempre digo que tengo un año más”, mencionó.

LEA MÁS: Eloy Mora se pone cada vez más fitness y ya ni se parece a “Chico loco”

Estas fueron las fotos que compartió en sus redes y donde lo empezaron a criticar diciéndole que estaba en la andropausia y por eso juega de carajillo. Instagram

Pero Eloy no dejó el tema hasta ahí sino que dijo que quienes lo critican, porque se mete a ver sus perfiles, son “señores gordos que están viendo un partido con una birra” y que le escriben que su actitud es parte de la andropausia y que anda jugando de chiquillo porque tiene novia nueva.

“Andropausia es lo que justamente yo estoy intentado evitar con el montón de hábitos, es decir, me hago sustitución hormonal, como bien, hago ejercicio hasta dos veces al día, vengo de correr y en la mañana había hecho mi gimnasio, duermo bien, duermo hasta ocho horas, es decir, todo, todo lo que estoy haciendo es justamente para no sentirme un señor, no es que yo estoy jugando de chamaco es que me siento como un chamaco por dentro”, aclaró.

No les voy a decir lo que significa andropausia, pero es justamente lo que yo no tengo”. — Eloy Mora, actor y fotógrafo

El exactor de la serie La Pensión también dijo que las críticas no le afectan y que más bien lo que le da es tristeza ver la frustración y enojo de la gente al ver que otros son felices y que a lo que sí le pone atención es a los mensajes de seguidores que le dicen que gracias a su ejemplo empezaron a hacer ejercicios o cambiaron algún mal hábito para sentirse mejor.

“Esa gente a la que humildemente de alguna manera uno le deja algo o le contribuye en algo o lo inspira a esa gente sí le quiero poner atención, esa gente sí me afecta, pero me afecta positivamente, me llena el corazoncito de amor”, dijo riendo.

De verdad que no a todo mundo se le puede quedar bien, por lo que Eloy debe hacer lo que lo hace feliz y pareciera que es llevar ese estilo de vida.

LEA MÁS: Eloy Mora mostró cómo ha cambiado su rostro gracias a los avances tecnológicos