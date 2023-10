Eloy Mora queda como chiquillo de 15 con todos los arreglos que se hizo en la cara

Eloy Mora, actor y fotógrafo, le viene poniendo bonito al ejercicio desde hace bastantes meses. Instagram

Si no reconoce a Eloy Mora en la calle, no se preocupe, puede que no sea al único que le pase ya que el actor se hizo varios arreglitos en su cara que lo dejaron como chiquillo de 15.

Este martes en sus redes sociales, Mora compartió la transformación completa que se hizo en su rostro y que le quitó bastantes años de encima, de los 44 que tiene.

“Chineítos” escribió el también fotógrafo, al compartir en su Instagram la publicación que hizo el escultor facial responsable los trabajitos, quien sí detalló por completo el cambio.

Javier Ulloa es el nombre del doctor que le quitó a Eloy las patas de gallo, las arrugas de la frente, le redefinió los pómulos y le iluminó la piel; es decir, fue el responsable de la “nueva cara” del artista.

Según especificó el profesional en sus redes sociales, a Eloy le hizo una transformación completa del rostro y le revitalizó totalmente su apariencia con una armonización facial personalizada que mejoró su apariencia y lo hace ver mucho más joven.

Eloy Mora en su antes y después. (Instagram)

“En este caso reposicionamos pómulos, hidratamos ojeras, aplicamos toxina botulínica para suavizar líneas, remodelamos la nariz sin cirugía, elevamos e iluminamos la piel con un lifting líquido y corregimos manchas con un protocolo despigmentante”, especificó el médico en redes sociales.

El completo renacimiento estético que le hicieron a Eddie (personaje que interpretó Eloy en La Pensión) se evidenció con fotografías del proceso antes, durante y después, que compartió el doctor.

Eloy Mora compartió esta publicación en sus redes. (Instagram)

Ahora sí que Eloy puede rajar de que anda regando veneno, pues desde hace bastante tiempo ya le puso bonito al ejercicio y hasta músculo está sacando.

¡Sufran güilas!, como diría Morgan.