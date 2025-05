Eloy Mora reveló quién fue el verdadero creador de “Chico loco” y si lo volvería a interpretar

Eloy Mora se quedó con el personaje de Chico Loco y tenía una obra de teatro que él mismo protagonizaba.

Eloy Mora reveló quién fue el verdadero creador de su personaje “Chico loco”, que interpretó por casi una década y recordó cuando hacía bromas con él para el programa El Chinamo.

Aunque el actor ahora está más dedicado a la producción audiovisual y la fotografía y, físicamente luce muy diferente a cuando hacía este personaje, obviamente no olvida a su “personaje más emblemático” y que le dio más popularidad.

Según recordó, este personaje nació en el 2002 para una obra de teatro y lo construyó junto al actor Mauricio Astorga (Morgan), quien después lo llevó al programa dicembrino de Teletica, donde él se encargaba de la sección de la famosa cámara escondida.

Eloy Mora ya no es el mismo de hace más de 10 años atrás cuando hacía al "Chico loco". (Archivo/Archivo)

“La gente quedó muy contenta con el personaje y con Mauricio... Mau me llevó a hacer con ese personaje unas cámaras escondidas para El Chinamo y generó todo un impacto. Lo hicimos como durante tres años en la tele...” recordó.

El artista además contó quién fue el que más lo impulsó para que creara una obra de teatro y le sacara provecho a este personaje que le pegó más de un susto a los famositicos de aquel entonces entre el 2003 y 0205.

“El que más me impulsó fue mi gran amigo y colega, ya tristemente desaparecido, al que adoraba, que era César Meléndez. César fue el que me dijo y me impulsó: ‘mae, con la popularidad que nosotros ganamos en la serie en La Pensión vale la pena que aprovechemos, que capitalicemos esa popularidad y la pongamos en servicio de la gente, de nosotros y nuestro arte’, y fue César el que me instó a construir un espectáculo sobre el Chico Loco”, recuerda.

Eloy Mora recordó así a su famoso personaje Chico Loco

Su gran amigo Eduardo Zúñiga fue quien escribió la obra, Andrés Motero, quien la dirigió, y llegó a dar 826 funciones durante 9 años.

“Lo recuerdo con muchísmo cariño, lo adoré, lo adoré con toda mi alma, pero también hubo un momento en que la decisión fue ‘hay que guardarlo’, y yo como actor no me quería encasillar, pero bueno, eso coincidió justo con el momento más bien en que me estaba retirando, había actuado durante 21 años de mi vida y quería, digamos, un giro”, reconoció.

El actor César Mélendez (celeste) y Eloy Mora trabajaron en La Pensión y falleció en el 2016.

Aunque tiene como 10 años de no personalizar este personaje, que hasta lleva tatuado en uno de sus brazos, aseguró que ya quedó guardado en el baúl para siempre, pues no cree que lo vuelva a interpretar.