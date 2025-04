Eloy Mora salió en calzoncillos para mostrar el proceso de transformación de su cuerpo

Eloy Mora fue parte del programa "Tu cara me suena" en el 2016. (Jorge Andres Arce; Andrés Arce)

A Eloy Mora muchos quizá lo recuerdan por su papel de “Chico loco”, aquel muchachito gruesito que andaba con un traje verde haciendo de las suyas tras escapar del hospital siquiátrico.

Del aspecto físico de aquel personaje que tanto hizo reír a muchos en el teatro o la televisión ya no queda nada, pues desde que el actor logró bajar más de 30 kilos es realmente otro.

Su gran secreto estuvo en que tomó la decisión de levantarse temprano todos los días para salir a correr por los alrededores de su casa, comer más saludable y hacer ejercicios de meditación.

Así lucía Eloy Mora, actor y fotógrafo, tiempo atrás. Instagram

Ahora también decidió entrar al gimnasio porque quiere recomponer la pérdida de grasa en músculo y le dio por hacer un video en calzoncillos para mostrar el proceso de transformación que va teniendo su cuerpo.

“Ahí estamos trabajando. Todavía estoy flaquito, pero ahí va. La espalda se está ensanchando un poquito y bueno, con la cantidad de grasa que tuve yo aquí en esta zona (abdomen) es más bien raro que no tenga un delantal (de piel) que no me esté colgando. Mucha gente me lo pregunta y creo que tiene que ver con genética porque no tengo ni estrías ni nada”, dijo mientras mostraba su cuerpo frente a la cámara.

Eloy Mora mostró su proceso de cambio físico

Eloy además se mostró muy emocionado de ver que ya se le están haciendo los famosos cuadritos y que se le van notando músculos en sus piernas y pantorrillas.

También dijo estar muy convencido de que los abdominales lo han ayudado mucho en este nuevo proceso.

Eloy Mora ha logrado bajar mucho de peso y ahora intenta sacar músculo donde perdió tanta grasa. (redes/Instagram)

Su pareja Sara Vega fue una que le comentó el video y dijo ser fiel testigo de su esfuerzo y disciplina.

“Mi amor sos tan vos. Felicidades por tu cambio, he sido testigo de tu disciplina y esfuerzo por ser y sentirte mejor, te admiro mucho. ¡way to go!”, le puso.

El periodista Omar Cascante también fue otro que reaccionó a su video “sin filtros” y le puso: “Respeto y admiración hermano”.