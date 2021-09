Elvis Tico va en serio con sus aspiraciones de ser presidente: “El pueblo está harto de que le roben”

Elvis Tico dice que no quiere plata ni fama, solo devolver el país al pueblo. Cortesía. Elvis Tico dice que no quiere plata ni fama, solo devolver el país al pueblo. Cortesía.

El cantante Elvis Tico sabe que lo van a llamar payaso, que se van a burlar de él y hasta que uno que otro lo va a ofender, pero está muy seguro que quiere ser presidente de Costa Rica.

El artista, ganador de la tercera temporada de Tu cara me suena, tiene entre ceja y ceja que en este momento no hay mejor persona para comandar al país que él y por eso dice que le pondrá el pecho a lo que venga.

Aunque todavía no tiene partido político para presentarse en las elecciones del 6 de febrero del otro año, asegura que es cuestión de tiempo para que se dé el anuncio oficial como candidato de alguno.

-¿De dónde salió esa idea?

No es algo nuevo, todo es un proceso que se ha llevado, buscando a alguien que represente las necesidades nuestras, no solo de los artistas sino de la ciudadanía en general. Lo de la crisis económica en el país no es algo nuevo, viene desde que se implementó el IVA en el 2018 y mucha gente se empezó a quedar sin trabajo y a trabajar en plataformas como Uber o Didi, todo mundo tiene una historia y te la cuenta, entonces ahí es donde me doy cuenta que no solo yo pienso que no hay alguien que nos represente.

Con la pandemia empezamos a contactar a las autoridades para ver en qué nos podrían ayudar a los artistas y no les dio la gana, botaron la plata en mascarillas que no sirvieron y en otras cosas que hubieran sido de gran ayuda para el pueblo, ofrecieron prórrogas de pago que se las terminaron cobrando a la población más vulnerable, entonces nos dimos cuenta que no solo no ayudaban sino que estábamos siendo asaltados sin darnos cuenta. En esa preocupación de querer reactivar la economía me contactan a mí, siendo figura pública, para que los ayude, yo lo pensé mucho, creía que no era lo conveniente, pero se volvió en una situación que no es individual, sino es de mucha gente que está sufriendo.

Ahí fue donde supe que si alguien me busca es por algo, a mí ya me tocó ser la voz del movimiento Despierta Costa Rica, para despabilar a la gente cuando querían meternos el cuento del préstamo con el FMI y no dejamos que nos sigan robando.

- Sabe que la primera reacción de muchos será que quiere hacer plata o fama más allá de ayudar...

Mi motivación es otra, primero que nada, yo no sé robar, entonces lo que haría sería detener la corrupción en seco y después reactivar la economía. Al no robarle al pueblo, todo mundo va a tener más dinero en la bolsa. ¿Qué pasa cuando usted tiene más plata? Sabe que puede ir a tomarse una birra con los compas, que puede llevar a los carajillos a comer y puede reinvertir, usted reinyecta esa plata a la economía, entonces los negocios crecen, se contrata más gente, se pagan más cargas sociales y usted inmediatamente reactiva el país. Ese es el secreto, dejar de robar para salir adelante como país. El pueblo está harto de que le roben.

El año pasado fue cabecilla de algunas manifestaciones. Cortesía. El año pasado fue cabecilla de algunas manifestaciones. Cortesía.

-¿Tiene alguna preparación para hacer todo eso?

Eso es lo primero que me preguntan y lo que yo le respondo a la gente es que hemos tenido politólogos, economistas, abogados, profesores universitarios y, ¿cómo está el país? No hay un solo personaje en el que uno pueda confiar de que no nos va robar. Yo sí porque yo soy de la gente.

[ Periodista Greivin Moya se pensiona y empieza carrera en la política ]

- Pero el mundo está lleno de buenas intenciones, ¿cómo saber que la historia va a cambiar si usted llega al poder?

Porque no es el anhelo mío, ni de un equipo, ni de un partido, esto es más grande que nosotros, requiere que nos unamos todos. Lo primero que yo busco es honradez, que nos ayude a recuperar el país que nos han robado. Yo me meto a esto por mis amigos y por mi país, por quienes no pueden tener una casita propia porque el Gobierno no quiere, por más que trabajen 12 o 14 horas por día.

- Para aspirar a la presidencia se necesita un partido, ¿qué va a hacer si no tiene?

Sí, estamos en conversaciones, ya dimos el paso y cuando hablo de nosotros es de mi equipo, que son personas normales y empresarios exitosos que están hartos, igual que yo, de que nos roben. Consiguiendo el partido empezamos a hablar de nombres.

- ¿Aspirará también a ser diputado?

No, eso está descartado porque yo no busco ir a vivir del Estado como hacen estos vivos que van con doble postulación. Sé que la Asamblea va a estar partida en mil pedazos, entonces uno no va a ir a hacer la diferencia ahí.

- ¿Cómo va a hacer para convencer a la gente sin experiencia política?

Con honradez, yo quiero purgar la corrupción en el país de arriba a abajo, la gente necesita saber que tiene un presidente que no le da miedo entrarle a temas como corrupción, desempleo, salud, economía y el problema de la educación que ha caído como nunca. Recuerden que un buen presidente es el que admite que no sabe de todo y se rodea de gente preparada que sí sabe.

- Vamos a un campo que usted conoce, ¿qué haría para reactivar el mundo del entretenimiento?

En nuestro país hay 32 mil músicos o artistas y todos tienen familias que dependen de esto. Tenemos varias iniciativas para protegerlos y catapultarlos a nivel internacional por medio de educación, de festivales reales a los que nadie les da pelota, darles una plataforma para que vean su arte, también devolverle el SINART a los artistas nacionales, como una vez lo fue.