Periodista Greivin Moya se pensiona y empieza carrera en la política

Uno de los periodistas más admirados y respetados de la televisión nacional dijo adiós este viernes.

Se trata de Greivin Moya, quien se pensionó de su trabajo por más de 30 años en Teletica y de paso, dio a conocer sus aspiraciones políticas.

El periodista fue homenajeado este viernes durante la transmisión del mediodía de Telenoticias. Durante una larga conversación con Ignacio Santos, confirmó que dejará su puesto en el canal y casi que de inmediato, empezará su carrera política, de la cual dará detalles este sábado.

En medio de la conversación, en el 7 le prepararon un especial sobre el paso que tuvo Moya por el noticiero, que inició en 1986.

Aparecieron varios de los reportajes que hicieron famoso al periodista, como uno en el que una señora en una playa cercana a Jacó, le sacaba un machete para decirle que se fuera.

También hablaron muchos de los que fueron compañeros de Greivin por años como Lilliana Carranza, Yessenia Alvarado, Christian Montero, Juan Manuel Vargas, Yahaira Piña, Mariana Barboza, así como camarógrafos y editores que lo acompañaron en cada una de sus notas.

Todos dijeron alguna anécdota o enseñanza que les dejó su compañero.

“Yo solo pienso en cómo han pasado los años y eso me llena de sentimientos encontrados, son compañeros con los que he convivido muchísimo y me alegra de que ellos tengan ese concepto mío y que mi trabajo sirva de impulso para ellos, les agradezco que todos piensen así, que en un grupo social eso es difícil”, aseguró al escuchar las palabras de todos.

Moya fue el co-creador y primer coordinador de 7 Días a finales de los 90, al lado del periodista Guillermo Fernández y encargado durante muchos años de la sección de investigación de Telenoticias.

En esta última se llevó más de un susto, el último y el que pareciera ser el que lo terminó de convencer que era de hacerse a una lado, fue cuando trascendió de que una supuesta mafia ofrecía dos millones de dólares por él, luego de una serie de reportajes sobre la gran cantidad de negocios de tiempos clandestinos que hay en el país. Por suerte, eso no pasó a más.

Presidente o diputado

Moya aseguró que su carrera política iniciará pronto, aspira a ser presidente o diputado de la república, en una doble postulación.

“Yo me involucro en esto con la firme convicción de que quiero hacer algo para ayudar y colaborar con el país, no me meto por poder, vanidad, caprichos, orgullo o soberbia, sino de la manera más sencilla para encaminar una estructura política confiable y que la gente pueda creer de nuevo, si llegamos en buena hora y si no, ahí seguiremos porque esto no es de un año o dos”, señaló.

Agregó que en todos los años que ha sido periodista, se ha podido dar cuenta de las grandes necesidades que tienen muchas personas en el país, a quienes espera no fallarles.