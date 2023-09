En Multimedios le hicieron una enorme conchada a una expresentadora del canal

Lucía Frei incluso publicó en redes sociales fotos de su participación en A Cachete.

Una verdadera conchada le hicieron en Multimedios a la expresentadora del canal Lucía Frei.

Resulta que la exconductora de noticias Telediario y quien hoy es parte del canal ¡Opa! fue invitada por el periodista Luis Carlos Monge a su programa A Cachete, que se transmitiría el viernes anterior.

Luisca anunció en sus redes sociales a Frei como la figura de esa semana, incluso mostraron el video promocional donde ella vacilaba con que tocaba guitarra pero era para taparse la “panza”. La conversación prometía estar muy entretenida.

La entrevista de Lucía Frei fue bloqueda por Multimedios

Sin embargo, de un pronto a otro, el Perro de traba dio a conocer que por razones fuera de su control, ya ese programa no saldría al aire.

LEA MÁS: Periodista Lucía Frei dejó de ser ficha de canal 8

“Saludos cordiales. Les cuento que por razones completamente ajenas al equipo de producción de A Cachete, este fin de semana no se transmitirá el programa de estreno.

Canal 8 pondrá al aire la repetición del show que tuvo a Tipí Royes como invitado. A quienes no lo han visto se los recomiendo y los que ya se lo tiraron, pues también. Estuvo buenísimo. Gracias por su apoyo. Dios mediante nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio”, escribió en un breve comunicado, el cual ya desapareció de sus redes sociales al igual que las evidencias de que Lucía estuvo invitada y los videos promocionales.

La Teja sabe que los motivos van de la mano a la forma en que salió Frei del canal, pues según sabemos, abrió un juicio legal por diferentes y muy delicadas situaciones que vivió en su paso por el 8.

Consultamos con Luis Carlos sobre los motivos de grabar con Lucía y luego que el programa no saliera y nos comentó que efectivamente fue una decisión de la televisora y que él, como productor independiente respetó, a pesar del gasto y de todo lo que significa grabar una entrevista cada semana.

“A mí me tomó por sorpresa, cuando grabamos todo salió bien y yo como productor independiente no tenía ningún conocimiento de que existiera algún tipo de disputa legal entre la invitada y la televisora, yo no tenía por qué saberlo, para mí fue una triste coincidencia.

“En Multimedios me hicieron la solicitud (de que no se pasara) y yo dije que sí porque tengo un agradecimiento y un compromiso con el canal y tampoco quiero indisponer a nadie pero sí me parece lamentable porque había quedado muy bonito y el tema de la salida de ella del canal nunca se mencionó, fue una lástima porque un programa implica tiempo, pagarle a los muchachos por aparte, impresión y toda la producción, fue algo lamentable que no nos había pasado nunca en cuatro años y medio que llevamos al aire, pero es algo que respeto”, afirmó Monge.

Intentamos conversar también con Lucía Frei pero dijo que de momento prefería no referirse al tema.