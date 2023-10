En Nace una estrella no hubo eliminación para proteger a una de las participantes

Jenny Gómez no pudo cantar a pesar de que le tocó ir a reto por su condición de salud. (Lilly Arce Robles.)

Un inusual cierre de gala se vivió este domingo en Nace una estrella, pues aunque la producción había anunciado la salida de un adulto no se pudo realizar el reto.

Jenny Gómez y James Angulo debían enfrentarse al quedar en los últimos lugares de la tabla y votos del público, pero la joven de 17 años se enfermó y no podía cantar.

Antes de empezar el programa, la vecina de Cariari de Pococí, nos contó que tuvo una semana de ensayos muy difícil porque estaba resfriada y eso le afectó su voz y andaba con mucha tos.

De hecho, al terminar la transmisión la joven tuvo que ser atendida por los paramédicos y se estaba valorando si enviaba al hospital, pues le costaba respirar.

Mariser Fernández y César Fuentes fue uno de los dúos de la noche. (Lilly Arce Robles.)

La producción del programa decidió que para protegerla y que fuera un reto justo será hasta el próximo domingo cuando se sepa quién abandonará la competencia.

Edgar Silva explicó que la décima gala iniciará con el reto y que después continuarán con el resto de presentaciones.

En esta novena gala cada uno de los participantes debían cantar en solitario y luego hacer una segunda presentación en dúo con alguno de sus compañeros.

Jeremy Solís puso a todo el público del estudio de canal 7 a bailar. (Lilly Arce Robles.)

La primera en salir al escenario fue Mariser Picado para interpretar “Cuéntame” y después le tocó volver junto a César Fuentes para cantar “Lo mejor de mi vida eres tú” y en ambas ocasiones recibió muy buenas calificaciones.

El vecino de San Ignacio de Acosta también cantó “Hasta que me olvides” y aunque lo hizo espectacular para los jueces le faltó un poco más para la calificación perfecta.

Luego le siguió el turno a Gustavo Marín con el tema “Te quiero, te quiero”, a quien los jueces les dijeron que no hay domingo en que no deje de sorprenderlos por el gran artista que es. Él además cantó con Ana Laura Madrigal “Hoy tengo ganas de ti” y como dijo el presentador Edgar Silva hubo “fuego” en su presentación.

Lucas Guerrero logró calificación perfecta una vez más y eso que en estos días también estuvo muy enfermo. (Lilly Arce Robles.)

El pequeño Lucas Guerrero nuevamente se ganó la calificación perfecta con la canción “Corazón en la maleta” y después en el dúo con James Angulo, con el tema “Hijo de la luna”, no le fue tan bien, pues solo ochos recibieron. El paveño, de 19 años, interpretó además “¿Por qué será?” y aunque el público pedía el 10, en esta ocasión tampoco logró la calificación perfecta.

En esta ocasión una que decidió arriesgarse fue Jenny Gómez, pues quiso cantar el tema en inglés “My hearth will go on”, la del Titanic, y para los jueces hubo ocasiones en que no pegó las notas como ellos esperaban. A ella le tocó cantar a dúo con Jeff On la canción “Fuiste tu” y tampoco le fue tan bien, pues según el juez Marvin Araya al principio del tema entró “dudosa”.

James Ángulo cantó esta vez una pieza de Rudy La Scala, pero no logró pegar el 10. (Lilly Arce Robles.)

En el caso de Jeremy Solís le tocó primero cantar con Jafet Jérez el tema “Qué agonía” y minutos más tarde poner a todos a bailar con “Ella es mi fiesta” y a pesar de su gran energía su calificación no fue tan alta. Minutos más tarde la salvadoreña, de 33 años, enloqueció al público al cantar “La loca”, así como a los jueces aunque al final no le dieron todos el 10.

El venezolano Jeff On fue el encargado de cerrar la gala con “Juliana” y una vez más recibió calificación perfecta y solo halagos recibió del jurado.