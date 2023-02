¿En qué anda Natalia Carvajal que está tan perdida hasta en sus redes sociales?

Natalia Carvajal se graduó a finales del año pasado de su primer curso del CEA. Cortesía

Natalia Carvajal eligió México como su nueva casa desde inicio del 2022, pero es muy poco lo que se sabe de lo que ha hecho por allá.

La exmiss Costa Rica logró ingresar al Centro de Educación Artístico (CEA) de Televisa y justo a finales del año pasado se graduó de su curso de actuación.

La presentadora de televisión ahora está enfocada en fortalecer su carrera como actriz y hasta como escritora de guiones, según nos contó, desde la tierra de las telenovelas.

-¿Cómo se dio la oportunidad de estudiar en el CEA de Televisa?

La actuación en realidad es algo que yo siempre amé desde que era pequeña, pues tuve algunas oportunidades cuando era más niña de tener algunas participaciones, pero por el tema de que ya estaba como presentadora y también porque es un poco difícil la industria en Costa Rica, hay poco crecimiento, pues me quedé haciendo televisión toda la vida como presentadora. Con estos años de covid-19 y todo lo que vino ocurriendo creo que todos tuvimos un poquito de tiempo para pensar hacia dónde queríamos llevar nuestra vida y cuál es el camino que queríamos seguir y nada, decidí darle una oportunidad a eso (la actuación) porque fue algo que siempre me gustó mucho. Entré a CEA y fue la mejor decisión de mi vida.

- ¿Esa es la razón por la que anda tan perdida?

Fue un año muy duro (el 2022) estuve haciendo estudios ocho horas al día, de lunes a viernes, a veces hasta sábados, pero aprendí muchísimo, y conocí gente maravillosa que me enseñó muchísimo y me cambió la vida.

El CEA tiene diferentes programas, hay un programa que se llama Grupo C, que es solo un año, entonces, te reducen lo que se ven en tres años en uno solo y por eso es tan intenso, por eso es que casi no tenía tiempo ni para las redes sociales, es muy cansado.

La guapa dijo haber quedado enamorada de hacer teatro. Cortesía

- ¿Ya le ha tocado actuar de manera profesional?

He tenido muchos acercamientos con la actuación gracias al CEA, participé de dos obras de teatro y el teatro es algo que nunca imaginé que me iba a gustar tanto, o sea, me encantó, es una experiencia completamente diferente cuando uno tiene una audiencia en vivo que responde a todo lo que está pasando, es increíble.

Lo que Natalia Carvajal le hizo a su mamá es para “colgarla”

- ¿De qué trataban las obras y cuáles fueron sus participaciones?

La primera obra que hicimos era mucho más dramática y la segunda era una comedia. La comedia es interesante porque tienes al público ahí respondiendo y en todas las audiencias el público es diferente y uno tiene como que alimentarse de su energía, entonces me gustó muchísimo el teatro y es algo que quiero seguir trabajando.

Me gusta mucho el cine también, eso es algo que quiero perseguir, ahorita tuve la oportunidad de escribir y dirigir un cortometraje llamado “Hubiéramos”, para el concurso de cortometrajes de Televisa y fuimos unos de los ganadores.

En el cortemetraje "Hubiéramos" ella es la protagonista y escribió el guion. Cortesía

- ¿De qué trata el cortometraje?

Es sorpresa, pronto lo verán. Es difícil de describir, pero es sobre un drama sicológico y toda la fuerza del cortometraje está en el guion y en transmitir las emociones a través de la misma simpleza, pronto lo verán en mis redes sociales.

Con todo esto que lo escribí y dirigí me salió una oportunidad para prepararme como escritora también, que es lo que voy a empezar a hacer ahora.

- Televisa es sinónimo de telenovelas, ¿esa parte no le llama la atención?

Claro que sí. Muchas personas creo que tienen un concepto erróneo de lo que son las telenovelas, hay novelas que son muy buenas y tienen mucho contenido y son interesantes para actuar también y se requiere de mucho talento para poder hacer una telenovela de la mejor manera posible y estoy completamente enamorada de esta profesión, entonces quiero explorarlo todo.

La faceta de actriz era poco conocida en la tica. Cortesía

- Vi que estuvo de vacaciones por acá, ¿ya se regresó a México?

Sí, estoy en México porque justo tengo grabación esta semana, estoy entrando en algunos proyectitos pequeños, de los cuales no puedo dar mucho detalle, y ahorita lo que he estado haciendo a mi regreso es conociendo a los diferentes directores, presentándome, mandando currículums, es un proceso largo, pero bien bonito también.

“Siento que es una carrera que me permite mostrar una parte mía que siempre se sintió atrapada” — Natalia Carvajal

- ¿Dónde quedó la Natalia que se fue a Los Ángeles para dedicarse a su propio proyecto musical?

Todo eso sigue en pie, lo que pasa es que a veces cuando uno se pone una meta hay que enfocarse en eso y dedicarle todo y el año pasado estuve completa y absolutamente entregada a esto de la actuación y no tuve ni tiempo de hacer redes sociales, me alejé muchísimo de redes sociales por eso. La actuación es hermosa, pero también tiene una carga emocional pesada porque hay que estar el 100% ahí, entonces, todo lo otro que no fuera parte de la actuación en mi vida, hasta tuve que dejar de ver a mis amigos por muchísimo tiempo, a mi familia tuve que dejarla, o sea, fue un año de dedicación completa.

- ¿Y cuál es su objetivo o sueño a partir de ahora?

Mi objetivo es llegar a ser la mejor actriz que pueda ser, eso requiere mucho trabajo, mucho estudio y todavía me falta muchisisísimo, pero quiero seguir estudiando para convertirme en la mejor actriz y a parte de eso ojalá desarrollar mi carrera como escritora, que también es una parte importante para mí. Y más adelante explorar la parte de la dirección también porque me gusta mucho.

Otra Miss Costa Rica estudiará actuación en el CEA de Televisa

La también modelo ama transformarse en otra persona. Cortesía

- Acaban de entrar al CEA Brenda Castro y Sofía Rojas, ¿ya habló con ellas?

Sí, eso me pone muy contenta, que están entrando muchos costarricenses, porque sé que en Costa Rica hay mucho talento y hacer una carrera como actor allá es muy difícil, así que me alegra también ver a otros ticos triunfando y persiguiendo sus sueños, que no es fácil.

Con Brenda estuve en comunicación cuando estaba a punto de audicionar y estos días no he hablado con ella porque yo sé por lo que está pasando y sé que en estos momentos está muy ocupada, les deseo lo mejor.