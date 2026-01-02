Encuentran muerta a Victoria Jones, hija del actor y director Tommy Lee Jones

El inicio del 2026 quedó marcado por una noticia dolorosa para el reconocido actor y director estadounidense Tommy Lee Jones. Su hija Victoria Jones, de 34 años, fue encontrada sin vida la madrugada de este viernes en un hotel de lujo de San Francisco, en California, según confirmaron medios internacionales como TMZ y People.

El hallazgo se dio en el hotel Fairmont, luego de que los servicios de emergencia recibieran una llamada poco antes de las 3 a. m. Al llegar al lugar, específicamente a una habitación ubicada en el piso 14 del edificio, los paramédicos realizaron una evaluación inicial y únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la joven actriz.

El actor Tommy Lee Jones recibió la dura noticia del hallazgo sin vida de su Victoria Jones este 2 de enero. (AFP) (KAZUHIRO NOGI/AFP)

De acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades, no existen indicios de violencia, por lo que se descarta que se trate de un crimen. Tampoco se encontraron sustancias en la habitación, aunque las circunstancias exactas que rodean su muerte aún no han sido esclarecidas.

Uno de los puntos que sigue bajo investigación es si Victoria se encontraba registrada como huésped del hotel o cómo llegó hasta ese nivel del edificio.

Horas después del suceso, TMZ reveló el audio de la llamada de emergencia en la que se reportaba la situación como un “código 3 por posible sobredosis y cambio de color”.

Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor también tuvo a su hijo Austin, de 43 años.

El actor Tommy Lee Jones y su familia no se han referido al muerte de su hija. (AFP) (LOIC VENANCE/AFP)

Durante su adolescencia, Victoria mostró interés por la actuación y participó de forma discreta en algunos proyectos relacionados con la carrera de su padre, aunque en los últimos años se mantenía alejada de la vida pública.

Hasta el momento, la familia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta lamentable pérdida.