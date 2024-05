Enrique “Quique” Rodríguez vivió incómodo momento por culpa de unas entradas

Enrique “Quique” Rodríguez, quien años atrás fuera uno de los presentadores principales de Noticias Repretel, está chiva por un momento incómodo que vivió su hija y culpó a la radio en la que trabaja.

El presentador y locutor hizo una publicación en su cuenta de Facebook para contar que en radio Planet 107.5 F.M. le ofrecieron, como parte del staff, unas entradas de cortesía para el concierto de II Divo, que se realizó el 12 de mayo en Parque Viva, y que él obviamente las aceptó.

Quique contó que las entradas se las regaló a su hija para que fuera con una amiga y las aprovechara, pero que para su sorpresa, cuando ellas llegaron a la entrada del reciento les dijeron que los códigos ya habían sido escaneados y por ende no podían ingresar.

El presentador Enirque "Quique" Rodríguez se quejó de una injusticia que le hicieron en la radio que trabaja.

“Me llaman desde la boletería y me dicen que las entradas ya están escaneadas desde las 5 y pico de la tarde (porque eran virtuales). ¡Qué vergüenza con mi hija! La cara se me cae a pedazos y con su invitada también porque se tuvieron que devolver. Por supuesto que no recibí respuesta alguna de los responsables de la radio, al igual que sucedió con las entradas para el concierto de Air Supply. ¿Entonces, para qué regalan entradas gemeleadas?”, publicó.

Rodríguez aclaró que él está trabajando en dicha emisora “de a gratis” y que no puede creer que nadie le de razón de lo ocurrido.

Días después de desahogarse eliminó la publicación de sus redes sociales, en la que etiquetó a la emisora.