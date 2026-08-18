La entrenadora Debbie Soto tomó una decisión de no creer tras salir del hospital después de dar a luz a su primera hija, Isabella, el pasado 5 de agosto.

Soto habló del increíble acuerdo al que llegó con su pareja y papá de Bella –como le dicen de cariño a la pequeñita– luego de una pregunta que le hicieron este lunes en redes.

Debbie Soto salió del hospital de dar a luz y se fue para un apartamento que alquiló para los primeros días como mamá. (Instagram/Instagram)

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“¿Después de que saliste del hospital dónde te quedaste con Bella?”, le preguntó una persona a Soto, quien confesó que no se fueron a la casa de ellos, sino a una que alquilaron por unos días.

“Lo habíamos decidido desde que era parto natural”

“Nosotros decidimos irnos para un Airbnb, lo habíamos decidido desde que era parto natural para tener como un tiempo de adaptación de toda esa nueva etapa y como nunca había estado embarazada no sabía cómo iba a quedar uno después de un parto natural y después de una cesárea”, dijo.

Soto tuvo que cambiar los planes a última hora y tener a su hija por cesárea y no por parto vaginal. La bebé tenía el cordón umbilical enrollado al cuello, lo que motivó el cambio de última hora.

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Debbie Soto confiesa la increíble decisión que tomó tras salir del hospital de dar a luz

Viven en un tercer piso

Debbie contó que como ella y su pareja viven en un tercer piso y en el lugar no hay elevador, decidieron alquilar una casa por unos días para evitar el peligro de subir escaleras recién mejorada.

“Nos fuimos por 12 días a un Airbnb para relajarnos, establecernos y después volvimos a la casa y es demasiado rico volver a la casa con el orden, pero fue muy bueno”, dijo Soto.

La entrenadora y el papá de su hija están celebrando este lunes, dos años de amor, con una hija y ya en su propio nidito de amor.

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