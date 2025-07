Era hijo de una mega estrella, estaba a punto de casarse y un descuido lo mató delante de todos

Brandon Lee falleció en un set de cine. Foto: LN Argentina (Captu/la nación argentina)

Tenía 28 años, estaba comprometido con el amor de su vida y rodaba la película que prometía lanzarlo al estrellato. Pero un error fatal en el manejo de armas lo mató frente a todos. Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, murió durante una escena de El Cuervo, convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes del cine.

¿Quién era Brandon Lee?

Nacido el 1.° de febrero de 1965 en Oakland, California, Brandon era el hijo mayor de Bruce Lee y Linda Lee Cadwell. A los 8 años perdió a su padre, quien murió, repentinamente, a los 32 años. Esa ausencia marcó, profundamente, su vida.

Aunque entrenó artes marciales, Brandon no quiso seguir exactamente los pasos de su padre. Desde pequeño soñaba con ser actor dramático. Estudió actuación en el Instituto Lee Strasberg y en Emerson College, donde buscó una formación sólida alejada de los estereotipos de acción.

Brandon Lee participó en la cinta El Cuervo. Foto: LN Argentina (Captu/la nación argentina)

Brandon Lee hijo de Bruce lee. Foto: LN Argentina (Captu/la nación argentina)

Primeros pasos en el cine

Su debut fue en Kung Fu: The Movie (1986). Luego protagonizó Legacy of Rage en Hong Kong y películas como Laser Mission, Showdown in Little Tokyo y Rapid Fire. Esta última consolidó su imagen como estrella emergente y lo llevó directo al papel de su vida: Eric Draven en El Cuervo.

LEA MÁS: Turista española quedó helada por lo que escuchó de madrugada en Costa Rica

Un amor a punto de comenzar

En 1990 conoció a Eliza Hutton, su gran amor. Vivían juntos y planeaban casarse el 17 de abril de 1993, una semana después de que terminara el rodaje de El Cuervo. Brandon, incluso, habló sobre la boda la misma mañana del accidente.

La tragedia en el set

El 31 de marzo de 1993, mientras grababan una escena en Wilmington, Carolina del Norte, Brandon debía recibir disparos ficticios. Lo que no sabían era que el revólver usado, un Smith & Wesson .44 Magnum, tenía un fragmento de bala real atascado en el cañón.

Cuando el actor Michael Massee disparó una bala de fogueo, el proyectil oculto fue expulsado con fuerza letal. Brandon cayó al suelo. Todos pensaron que actuaba, pero no se levantó. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde murió tras seis horas de cirugía.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/teleguia/farandula/fallecio-famoso-actor-michael-madsen-iconico-actor/CNQGZG5MPFDAZHF6IFS4ZYBKSE/story/

Consecuencias y legado

La muerte de Brandon obligó a revisar los protocolos de seguridad en los sets. El rodaje de El Cuervo se completó con dobles y efectos especiales. La película fue un éxito y se convirtió en clásico de culto.

Brandon dejó una huella profunda. Roger Ebert llegó a decir que El Cuervo superaba cualquier película de su padre. Con ese papel, logró lo que tanto buscaba: una identidad propia, forjada más allá del apellido Lee.