Turista española quedó helada por lo que escuchó de madrugada en Costa Rica

La turista expresó que la primera noche quedó sorprendida. Captura (titkt/captura)

Mery Caldas, una turista española que anda de visita por Costa Rica, compartió en TikTok el momento en que escuchó un sonido extraño a las 4 a. m. y que la dejó completamente helada.

LEA MÁS: Turista esperó 44 años para cumplir su gran sueño en Costa Rica... y terminó llorando de emoción

En el clip se ve a ella saliendo del hotel donde estaba hospedada con cara de asustada, y poniendo mucha atención.

“Te despiertas a las 4 de la mañana en Costa Rica. La primera noche me cagu%$$#, encima, no me escondo”, escribió en el video.

Caldas le explicó a sus seguidores que el sonido era de monos aulladores, pero pensó que era algo raro la primera noche.

LEA MÁS: Reconocido tiktoker defendió con todo a Costa Rica y aprovechó para echarle flores a una tica

La joven compartió el clip en su cuenta de Tik Tok. Captura (titkt/captura)

“Lo gracioso es que son del tamaño de un peluche mediano, pero se escuchan como si fueran gigantes”, “Ja, ja, ja, bienvenida, mae”, “Menos mal hizo la aclaración, porque pensé que había un dragón”, “Ese es el reloj despertador de aquí”, fueron parte de los comentarios de algunos internautas ticos.