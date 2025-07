Reconocido tiktoker defendió con todo a Costa Rica y aprovechó para echarle flores a una tica

Nell Ponc defendió con todo a Costa Rica y aprovechó para echarle flores a una tica. (Nell Ponc/Captura TikTok)

El reconocido influencer hondureño Nell Ponc se le fue con todo a un seguidor que hizo un comentario sobre los ticos y, de paso, halagó a una costarricense.

“Costa Rica no es centroamericano, ellos se las tiran de gringos”, le escribió el seguidor.

A lo que el creador de contenido no se quedó callado y le respondió lo siguiente:

“Mira, las redes sociales te dan tanta información hoy en día que, la verdad, hacer este tipo de comentarios en las redes no tiene ningún sentido. Los costarricenses son tan centroamericanos como lo soy yo; la verdad, no entiendo por qué le estás tirando aquí a la gente de Costa Rica si no te han hecho absolutamente nada.

Para el usuario, los ticos se consideran estadounidenses. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

“Es como que yo dijera que toda la gente latina en Estados Unidos son malos, pero no es así. No vamos a juzgar a unos por unos cuantos”.

Luego, prefirió dejar la polémica atrás y hablar sobre la modelo tica Fabiola Vindas, quien, recientemente, brilló en el certamen Miss Supranacional 2025.

“Qué morena tan hermosa, qué mujer tan bonita, ¡wow!”, expresó. Pero no se quedó ahí, también sumó varios videos de ella.