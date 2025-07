Tica acusó a Evangelina González de trabajar sin permiso en Costa Rica, pero le salió muy caro hacerlo

Evangelina González no se dejó de su seguidora. (Evangelina González/Instagram)

La influencer argentina Evangelina González no se quedó callada ante el comentario de una seguidora que la cuestionó por trabajar en Costa Rica.

Con una respuesta clara y sin rodeos, la creadora de contenido dejó en evidencia que no está dispuesta a tolerar críticas sin fundamento.

Todo se dio cuando Evangelina compartió un meme donde se mostraban distintos tonos de piel, creencias y hasta bebidas como la ayahuasca. Fue ahí cuando una seguidora le escribió: “Yo veo que vos venís a hacer publicidad a negocios de aquí. ¿Tiene papeles y permisos, mae?”.

Evangelina no se dejó y le respondió con todo, dejando claro que su trabajo es legal.

“Yo no vivo en Costa Rica, vivo en Alemania y facturo todo lo que hago desde Alemania. Obviamente hago todo legal. Sino todas estas marcas con las que trabajo en Costa Rica no trabajarían conmigo”, respondió.

La influencer explicó que, en el país donde reside, las finanzas están muy controladas, y que no puede ganar ni perder un colón sin reportarlo.

“Allá Hacienda controla todo, y si no se hace como es, podría tener problemas”, afirmó.

Evangelina González trabaja en Costa Rica aunque vive en Alemania. (Evangelina González/Instagram)

La ayahuasca, otro punto caliente

Evangelina también leyó otro comentario de la misma seguidora, donde decía que había dado más de 1.200 tomas de ayahuasca en todos estos años. Fue ahí donde sacó las uñas.

“¿Cómo hacés para facturar esas 1.200 tomas si es ilegal?”, le lanzó.

“Estás ofreciendo un servicio no autorizado por el Ministerio de Salud. Lo que me molesta es que usan esta bebida como un porno emocional, lo venden todo en inglés para verse más conectados con lo indígena y la naturaleza, pero no mencionan ni un segundo la lucha indígena. Si la ayahuasca te ayuda tanto a soltar ese delirio místico, ¿por qué te molesta tanto un meme?”.

Evangelina González respondió con todo.

La Ayahuasca es una bebida no avalada por el Ministerio de Salud. - Perú - AP Photo

Ministerio de Salud ha alertado sobre este tipo de prácticas

En enero de 2025, el Ministerio de Salud lanzó una alerta sobre el uso de ayahuasca con fines curativos o espirituales, advirtiendo que se trata de una práctica no autorizada.

Según esa institución, los productos que no cuentan con un registro sanitario vigente y aprobado no han sido evaluados en términos de seguridad, calidad ni eficacia, por lo tanto no son aptos para consumo humano y pueden representar un riesgo para la salud, ya que no hay certeza sobre cómo fueron fabricados, almacenados o manipulados.

¿Qué es la ayahuasca?

Según la página bannerhealth, la ayahuasca es una bebida de origen ancestral que ha sido utilizada durante siglos por comunidades indígenas de la Amazonía en rituales espirituales y de sanación. Tradicionalmente se prepara combinando dos plantas: la liana Banisteriopsis caapi y las hojas del arbusto Psychotria viridis.

Esta bebida contiene DMT (dimetiltriptamina), una sustancia de origen natural conocida por sus potentes efectos psicoactivos. Aunque suele clasificarse como un alucinógeno, algunos expertos consideran que es más acertado describirla como un psicodélico que produce alteraciones en la percepción, el pensamiento y el estado de conciencia.

De acuerdo con el Dr. LaBruzzo, el DMT actúa sobre los receptores de serotonina del cerebro, lo que puede generar experiencias mentales y emocionales muy intensas. Las personas que consumen ayahuasca suelen experimentar visiones con formas geométricas, colores brillantes y, en muchos casos, procesos emocionales profundos que les permiten conectar con recuerdos, traumas o sentimientos que estaban reprimidos.