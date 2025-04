Evangelina González, influencer argentina, causa polémica en TikTok al llamar “tóxicos” a los ticos

Evangelina González expresó que su amor por Costa Rica jamás va a cambiar. (Cortesía)

La influencer argentina Evangelina González no se guardó nada en TikTok y lanzó un comentario que dejó a muchos costarricenses con la ceja levantada del enojo, aunque luego explicó sus razones.

Resulta que la querida argentina compartió un video de un viaje que hizo por siete países en siete días y muchos costarricenses se molestaron por un motivo, por eso nos llamó tóxicos.

“Los ticos son unos tóxicos, mis costarricenses son unos tóxicos... Dije que el país que más me gustó, entiéndase en estos siete días, en estos siete países, era Eslovenia. ¡Ay no! Pero saltaron todos los ticos a interpretar mal las cosas, a decir que ya no los amo más”, inició contando.

González, quien ha estado varias veces en el país, comentó que los ticos se pusieron celosos por el comentario.

“Se me derritió un poquito el corazón. ¿Ustedes piensan que Costa Rica tiene competencia? Obviamente que no, no le llega ni a los talones Eslovenia. Hace un frío tremendo aquí en Europa y en nada se compara. Pero bueno, dentro de esos siete países, Eslovenia fue el que más me gustó. Y no se preocupen, mi amor por Costa Rica sigue estando arriba, es más, siempre les digo que me molesta haber conocido Costa Rica a esta altura de mi vida porque ahora, por ejemplo, en estos siete países que recorrí estaba bonito, todo lindo, pero yo tenía unas ganas de estar en Corcovado, en Coto Brus, Manzanillo, unas ganas de estar ahí en Pérez Zeledón”, agregó.

La argentina detalló que no siempre puede estar hablando de Costa Rica porque ella hace contenido.

“Voy a volver a Costa Rica y estén atentos porque estaré organizando una megalimpieza en Corcovado y la estoy por sacar en estos días, para que estén atentos, vamos a limpiar el Corcovado que trae mucha basura del mar de otras partes del mundo, botellas de China, de Filipinas y hasta de Brasil, y eso que este país está del otro lado, ya saben como son las corrientes marinas que traen cosas”, agregó.

Evangelina González ha estado por Costa Rica en años anteriores.

Evangelina terminó diciendo que quería mucho a los ticos, pero pidió que no le hicieran más escenas de celos.

“Nada se le ha perdido en Eslovenia”, “No entiendo por qué tienes que ir a ver otros países”, “Eslovenia o nosotros, usted sabrá”, “Es que somos un poco dramáticos”, “Solo somos chineados, nostálgicos y sensibles”, fueron parte de algunos comentarios polémicos.