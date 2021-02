En un momento del programa, Eric Gassman le dijo a Maynor Solano: “Nunca he sido irrespetuoso, así que no me levante falsos porque eso no le queda. Aquí se lo digo, no me falte el respeto, por favor”, luego de que Nitor le dijera que él no tenía capacidad ni el valor para hacer algunas preguntas en una conferencia de prensa.