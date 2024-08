Ericka Morena “encaró” a los que la critican y Mauricio Hoffmann le dio la razón en muchas cosas

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann se separaron en el 2020 tras cinco años de matrimonio y se divorciaron en el 2022.

Mauricio Hoffmann respaldó a Ericka Morera por una opinión que su exesposa dio respecto a unas críticas que, de un tiempo para acá, viene recibiendo de la gente.

El presentador de canal 7 le dio la razón a Keka este martes en el programa De boca en boca, al comentar lo que dijo ella sobre las cosas que le escriben en redes por su cuerpo y los arreglitos que se ha hecho.

A Morera le preguntaron en el programa farandulero qué pensaba de esas críticas y su respuesta parece que cayó bastante en gracia con el macho, según se concluye por su reacción.

“Siempre hay alguien que comenta algo del cuerpo de otra persona. Siempre he dicho que del cuerpo de otra persona no se habla, pero como te digo, tampoco me afecta (que hablen de ella). Somos humanos y, obviamente, hay sentimientos, pero llega un momento en donde uno sabe lidiar con esto y le presta atención realmente a lo que se merece. Uno con el tiempo se va haciendo un caparazón”, dijo Erika en una primera parte.

Luego, la guapa experiodista de Intrusos de la farándula sugirió a la gente que es víctima de comentarios similares a no prestar atención a eso y a aceptar las cosas de quien vengan, y fue esa parte de la respuesta la que le hizo mucha gracia a Mau.

“Que no les presten cabeza a eso, que se enfoquen en ellas, que trabajen en ellas, que se nutran del amor real que es el círculo de uno, la tribu de uno, y que al final uno nunca le va a quedar bien a todo el mundo, entonces vivir tranquilo, sin hacerle daño a nadie y siendo muy feliz”, afirmó la presentadora y empresaria.

Tras esa consideración de Ericka fue que Mauricio “acogió” las palabras de su exesposa. “Así es. Y es que haga lo que haga uno, siempre a alguien le va a incomodar; lo importante es hacer lo que a uno le gusta hacer y con lo que uno se sienta bien y cómodo, la verdad. ¿A quién no le gusta chinearse también?”, expresó el musculoso.

Ericka Morera está guapísima y eso le está incomodando a mucha gente. (Instagram)

No es la primera vez que Mauricio Hoffmann comenta alguna noticia que dan en De boca en boca relacionada con su exesposa. En una ocasión anterior reconoció frente a cámaras que Ericka está muy guapa tras opinar sobre una nota que transmitieron y que, precisamente, hablaba de las ayuditas que se ha dado ella para verse más guapa.

Keka y Mau se separaron en el 2020 tras cinco años de matrimonio y en el 2022 firmaron el divorcio; sin embargo, a la expareja la une Zoé, la única hija que procrearon juntos y que ya tiene cinco años.

