Ericka Morera agradece por “herencia” que le dejó Mauricio Hoffmann tras separación

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann se separaron en el 2020.

Ericka Morera hizo una pausa este jueves para agradecer por la herencia que le dejó Mauricio Hoffmann tras la separación.

Keka y Mau se separaron en el 2020 tras cinco años de matrimonio y en el 2022 firmaron el divorcio; sin embargo, a la expareja la une Zoé, la única hija que procrearon juntos y que ya tiene cinco años.

Precisamente fue esa machita la que inspiró el lindo posteo que hizo la periodista en su Instagram, en el que agradeció y celebró la presencia de Zoé en su vida y se sorprendió con el rápido paso del tiempo.

Morera recordó el temor que experimentó por ser mamá primeriza y reconoció todo lo que le ha aportado a ella como persona esta etapa de la maternidad.

“Recuerdo perfectamente que no tenía idea de cómo ser mamá, creo que ninguna mujer tiene un manual. Y lo que es la vida, más bien Zoé vino a enseñarme mil cosas a mí. Hasta el día de hoy le digo a Dios que algo tuve que hacer muy bueno para que me escogiera como su mamá”, dijo.

Ericka Morera hizo este posteo este jueves. (Instagram)

Morera también enumeró todas las cosas por las cuales agradece a Zoé, la mayoría relacionadas con el tipo de mujer que se convirtió tras ser mamá.

“Lo que puedo asegurar es que el amor que siento por Zoé es inagotable y cada día crece más. Gracias machita porque has sido mi mayor motivación en cada momento de mi vida, me has enseñado que juntas somos más fuertes y que cada día estamos construyendo un amor tan fuerte que nos enseña a enfrentar todo desde ahí…. desde el amor. Gracias por hacerme fuerte, segura, decidida y sobre todo por trabajar en mí cada día para que crezcas rodeada de seguridad, confianza, plena y feliz”, escribió Keka.

El posteo no se enmarcó en ninguna celebración especial más que la nostalgia de ver el paso del tiempo en su hija, pues compartió una foto de Zoé recién nacida y otra de lo grandota que está.

Zoé cumplió en diciembre cinco añitos.

De hecho, Keka le pidió a Zoé el favor de que no crezca tan rápido y le reiteró el gran amor que le tiene desde que supo que vendría a este mundo.

