Ericka Morera publicó mensaje de agradecimiento tras colerón de hace unos días

Ericka Morera está muy feliz y agradecida con Dios por todo lo que tiene. (Instagram)

Tras el colerón que se llevó hace unos días, Ericka Morera sorprendió este miércoles con un mensaje de agradecimiento que compartió y en el que destacó una a una las cosas por las que se siente tan afortunada.

La periodista hizo la publicación en Instagram con una fotografía suya de fondo, donde se le observaba feliz y muy empoderada.

Keka le agradeció a Dios por tantas cosas lindas que le ha permitido tener y las detalló una por una y sí, su novio Rafael Parra está en la lista.

Morera agradeció por su hija, su familia, su galán, sus amigas, por el trabajo, por el negocio que tiene junto a Mauricio Hoffmann –eso sí, no mencionó al macho– y hasta por las marcas que confían en ella para promocionar sus productos en redes.

“La vida todos los días me sorprende. Gracias, gracias”, escribió la curvilínea, quien fue reportera del desaparecido Intrusos de la farándula.

Ericka Morera publicó este mensaje en Instagram. (Instagram)

Para sus seguidores en redes sociales también hubo agradecimiento de su parte, pues según dijo, “son los mejores”.

Al parecer ya Keka se fumó la pipa de la paz con su comunidad virtual luego de que hace unos días uno de ellos la sacara de sus casillas con una pregunta que le hizo y que tocaba el tema de María José “Majo” Ulate, la actual pareja de su exesposo.

Con evidente enojo pero mucho respeto, Keka dijo a la seguidora que no respondería al tema porque no venía al caso y le advirtió que si pretendía que ella le iba a dar una respuesta, que no sería así.

