La periodista Ericka Morera compartió un poderoso mensaje con sus seguidores tras atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su abuelita.

La comunicadora dio a conocer la triste noticia durante el fin de semana y este martes 24 de noviembre reapareció en sus historias de Instagram para contar cómo se encuentra después de la pérdida.

Morera reconoció que la partida de su abuelita representó un golpe muy duro tanto para ella como para su familia.

En medio del duelo, la periodista sacó un espacio para agradecerles a quienes le enviaron mensajes de apoyo durante estos días.

“Bueno, primero que todo, muchas gracias por los mensajitos, el cariño y el amor que me dieron con el tema de mi abuelita”, expresó.

Ericka Morera compartió una emotiva reflexión tras el fallecimiento de su abuelita. (redes/Instagram)

El mensaje de Morera tras la muerte de su abuelita

La comunicadora aprovechó el video para compartir una reflexión sobre la importancia de demostrarles cariño a las personas que amamos mientras están vivas.

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“Amen lo más que puedan, no se detengan de dar un abrazo, de decir cuánto aman”, mencionó.

Con sus palabras, Ericka Morera quiso recordarles a sus seguidores que muchas veces las personas no son conscientes de cuándo están compartiendo un último momento con alguien querido.

Por eso, insistió en la importancia de no dejar pasar las oportunidades de expresar los sentimientos.

Durante el fin de semana, cuando anunció el fallecimiento, la periodista también dedicó unas emotivas palabras a su abuelita, a quien cariñosamente llamaba Tita.

“Hoy mi abuelita ya no está físicamente, pero su amor sigue viviendo en mí. Y qué privilegio haber sido su nieta”, escribió en aquella oportunidad.

La comunicadora aseguró que extrañará a su abuela durante toda su vida, pero que también llevará consigo los recuerdos y el amor que recibió de ella.