Ericka Morera expresó en las últimas horas el cariño que le tiene a Javier Acuña y dijo lo que, a su criterio, pasará en Mira quién baila (MQB) tras la obligada salida del bailarín.

Javi abandonó la competencia de baile este domingo luego de una lesión que sufrió en uno de sus hombros la semana pasada durante los ensayos y que lo llevará al quirófano.

Ericka Morera y Javier Acuña fueron pareja en Mira quién baila 2025. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Su repentina salida obligó a la producción a asignar una nueva pareja de baile a Karla Quesada, la empresaria con la que el pelirrojo competía.

Luego de confirmarse la noticia, Ericka Morera le envió un mensaje a Javier a través de las redes sociales.

Ericka Morera expresó esto tras la salida de Javier Acuña de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Esto piensa Ericka Morera que pasará con el programa sin Javier

“Amigo de mi corazón, el programa no será lo mismo sin vos en la pista. Te admiro muchísimo, siempre”, afirmó Morera.

Keka y Javi se hicieron amiguísimos en 2025 porque ambos bailaron juntos en esa edición de MQB.

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De esa relación nació el cariño que Morera le tiene al artista, quien será operado en los próximos días para entrar a un proceso de reposo y rehabilitación que le permita reincorporarse a Teletica en diciembre.

Javier Acuña bailó con Karla Quesada en Mira quién baila 2026. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Este año, como parte de los múltiples cambios que sufrió El Chinamo con las salidas de Ignacio Santos (por jubilación) y de Alonso Acosta (por renuncia), Javier se integró al elenco del programa como encargado y coreógrafo de las bailarinas.