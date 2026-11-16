El creador de contenido Byron Arias será el invitado de la décima gala de Mira quién baila. (redes/Instagram)

La pista de Mira quién baila tendrá una cara nueva este domingo 22 de noviembre, cuando el creador de contenido Byron Arias, en cuyas redes aparece como Heybya y tiene un personaje llamado Doña Clara, se convierta en el invitado especial de la décima gala del programa de Teletica.

El influencer contó en sus redes sociales que estaba muy emocionado con esa oportunidad y que ya había comenzado a prepararse para el reto, pues no quería quedar mal frente a los televidentes.

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Arias bailará al ritmo de salsa con Tatiana Sánchez, quien hasta hace poco acompañaba al bailarín Alex Alvarado en la competencia.

Aunque estaba poniendo de su parte para llegar bien preparado, el creador de contenido confesó que tenía un temor muy particular: equivocarse con los pasos de la coreografía.

El creador de contenido Byron Arias tiene un personaje llamado Doña Clara, inspirado en su mamá. (redes/Instagram)

Por eso, aseguró que está recibiendo consejos y practicando para soltarse cada vez más con el ritmo.

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La llegada de Byron se dará en una etapa decisiva de la competencia de baile, pues ya quedan las últimas tres galas, por lo que su participación promete ponerle un ingrediente diferente a la competencia.