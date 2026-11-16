!Ganaron los manudos¡ Jazmín Salas fue eliminada de Mira quién baila tras duelo con Papi Paz

Jazmín Salas fue eliminada de Mira quién baila tras recibir el 28,72% del apoyo del público frente al 71,28% que obtuvo Papi Paz, en una nominación que terminó convirtiéndose en un pulso entre aficionados manudos y morados.

El comediante aseguró su permanencia después de buscar el respaldo rojinegro para enfrentar a una participante que había contado con el apoyo de seguidores del Deportivo Saprissa desde el inicio de la competencia.

Una nominación con sabor a clásico

Jazmín Salas salió de Mira quién baila con el 28,72% de los votos frente al 71,28% de Papi Paz. JP Olivato ganó el premio Wao. (Cortesía/Teletica)

Salas tenía una conexión directa con la afición tibaseña por su esposo, Christian Bolaños, ídolo del cuadro morado. Ese respaldo la había acompañado en anteriores nominaciones, de las que logró salir victoriosa.

Ante ese panorama, Papi Paz recurrió al otro lado de la rivalidad futbolística. Con el apoyo de Wilmer “Pato” López, pidió votos para continuar en el programa.

La búsqueda de respaldo llevó el duelo de baile al terreno de las aficiones: mientras Jazmín tenía seguidores saprissistas de su lado, el humorista apeló al apoyo manudo.

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Esta vez, los votos favorecieron ampliamente a Papi Paz. La diferencia fue de 42,56 puntos porcentuales, con lo que Salas y su pareja de baile se despidieron de la competencia.

Octava gala de la tercera temporada de Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

JP Olivato ganó el premio Wao

La gala también dejó un reconocimiento para JP Olivato, quien obtuvo el premio Wao de la noche.

Así, el anuncio de su reconocimiento se sumó a una jornada en la que Papi Paz consiguió seguir en competencia y Jazmín cerró su participación en el programa.