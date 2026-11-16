Jazmín Salas reveló que en Mira quién baila hizo algo que nunca se hubiera imaginado

Jazmín Salas se despidió de Mira quién baila, orgullosa de haber llegado a la novena gala y con una reflexión para las mujeres que han dejado sus propias metas en segundo plano por atender a su familia.

La participante quedó eliminada al obtener el 28,72% de los votos, frente al 71,28% de Papi Paz. Después del resultado, conversó en Mira quién habla sobre lo que significó asumir un reto que nunca había imaginado.

“Pues bueno, creo que la enseñanza número uno es que uno nunca debe dejar de crecer, de creer en uno mismo porque yo a mis 40 años jamás en mi vida me hubiera imaginado que hubiera estado bailando en una pista de baile a nivel nacional”, expresó.

Jazmín Salas se fue orgullosa de su participación

Jazmín Salas compartió sus primeras reacciones tras quedar eliminada de Mira quién baila. (Cortesía/Teletica)

La esposa de Christian Bolaños destacó el esfuerzo que le permitió avanzar durante nueve galas y reconoció el nivel de la competencia.

“Entonces, ya desde ahí me siento orgullosa, me siento contenta hasta donde llegué, una gala nueve, o sea, la competencia está durísima”, manifestó.

LEA MÁS: Actor Harry Shum Jr. llevó el sabor tico a Dancing with the Stars USA y soltó un emotivo “¡Pura vida!”

Su compañero, César, también resaltó la entrega que observó durante los ensayos y los ajustes que ella tuvo que hacer en su vida familiar para cumplir con el programa. Según explicó, la preparación exigía trabajo durante toda la semana.

Su mensaje para las madres

Durante la entrevista, Salas aprovechó para recordar que ser mamá o ama de casa no debería significar renunciar a los proyectos personales.

“Uno siempre tiene que pensar en uno, obviamente amar a sus hijos, amar a su familia, pero también hay que ponerse uno en primer plano”, afirmó.

Sobre lo que viene después de la competencia, dejó abierta su disposición a nuevas oportunidades en la televisión.

“Yo espero que el equipo me siga tomando en cuenta. Yo aquí estoy”, comentó.