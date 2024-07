Ericka Morera confesó lo que se hizo en sus “pompis” para que se vieran mejor

Ericka Morera confirmó lo que se hizo en su "bam bam" para que se viera mejor. (Instagram)

Ericka Morera confesó el tratamiento que se aplicó hace un tiempo en sus glúteos para mejorar la apariencia y que se vieran mejor cuando andaba con poquita ropa.

La periodista hizo la revelación luego de que una seguidora le preguntara en la cajita de Instagram sobre las cirugías estéticas que se ha hecho y ella detallara sus arreglitos.

“Hace dos años me hice la megalipólisis y el año pasado me hice el cambio de implantes que, realmente, no estaba en mis planes, pero fue por un tema de salud, y es lo único que me he hecho en cirugías”, dijo en un primer momento la guapa.

Después, Keka habló de los arreglitos no invasivos que se ha hecho y ahí soltó lo que se hizo en sus “pompis” hace un tiempo.

“Me he aplicado el tratamiento de Odilia que es un tratamiento para la apariencia de la piel de las ‘pompis’ y ya lo que es en aparatología full en la parte no invasiva, que siempre he sido amante de eso y eso sería”, agregó Morera.



El tratamiento de Odilia es un procedimiento estético inyectable y biocompatible que ayuda a restaurar el volumen natural de la piel envejecida que ha perdido colágeno, según lo definen varias clínicas estéticas en sus sitios web.

Antes de terminar de hablar del asunto, Ericka sí dejó claro que nunca se ha hecho la lipotransferencia, la cual combina la liposucción con un aumento en los glúteos a partir de la propia grasa extraída en el paciente.

Tras hacer la revelación, Ericka compartió una fotografía en un diminuto traje de baño, donde muestra su “bam bam” muy feliz y abrazada de su novio.