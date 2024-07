Ericka Morera le manda un mensaje contundente a Johanna Ortiz tras anunciar su divorcio

Johanna Ortiz confirmó a través de un comunicado en sus redes sociales que se divorció de su expareja Esteban Salazar. (Instagram)

La expresentadora de televisión Johanna Ortiz confirmó oficialmente que su matrimonio con el instructor de yoga Esteban Salazar llegó a su fin y que están en proceso de divorcio.

La colombiana comunicó, a través de su cuenta de Instagram, que dicha decisión “se tomó de manera consciente y con mucho amor y respeto mutuo”.

Aunque la separación entre ambos se rumoraba desde principios de año, ella quiso dar un tiempo prudencial y emitir una especie de comunicado al respecto.

Esto generó que varias famositicas reaccionaran a su publicación, entre ellas la periodista Ericka Morera, expareja de Mauricio Hoffmann, quien ya pasó por lo mismo.

La comunicadora e influencer le envió un contundente mensaje a Ortiz para recordarle que no está sola.

“Joha, tienes el motor más importante que es tu hija hermosa, ella es esa fuerza inagotable que te hace todos los días salir adelante. Que esta nueva etapa esté llena de muchos comienzos maravillosos que te puedo asegurar, así será. Abrazo”, le escribió Morera.

Otra que también decidió ponerle un mensajito de apoyo es la expresentadora Carolina Sánchez, más conocida como “la Chama”, quien ya ha pasado por dos divorcios.

“Johanna para uno que pasó por ahí, te puedo decir que es un momento difícil, triste y lo que te puedo aconsejar es enfocarte en recuperarte vos y estar para Aura. Eres una mujer llena de vida, de proyectos, y con Esteban tuviste tal vez lo más precioso de tu vida que es tu hija. Siempre por respeto a ella traten de ser los mejores padres, y llega un momento en el que las cosas se nivelan. Los hijos aprenden y hacen más de lo que ven que lo que les enseñamos con palabras. Sé el mejor ejemplo para ella como mujer y ser humano. Eres preciosa por fuera y por dentro, ni se diga”, fue parte de lo que le escribió.

Varias famositicas más le pusieron un mensaje de apoyo y le desearon todo lo mejor en este nuevo camino que emprende sin pareja.

Joha publicó que decidió hablar de su divorcio porque sabe que es la misma situación de muchas mujeres que la siguen y que aunque no es fácil, sí se puede salir adelante.

“Estoy lista para empezar esta nueva etapa con fuerza y determinación, confiando en que el futuro me deparará grandes cosas. Agradezco su apoyo incondicional y les pido que me acompañen en este camino de crecimiento y transformación. Estoy lista para empezar esta nueva etapa con fuerza y determinación, confiando en que el futuro me depare grandes cosas. Agradezco su apoyo incondicional y les pido que me acompañen en este camino de crecimiento y transformación”, escribió la expresentadora de Intrusos de la farándula.

Johanna y Esteban se casaron el 6 de diciembre del 2014 y tienen una hija de cinco años.