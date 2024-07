Johanna Ortiz confirma así su divorcio tras casi 10 años de matrimonio

Johanna Ortiz se separa de Esteban Salazar tras casi 10 años de casados. (Instagram)

Johanna Ortiz confirmó este martes que su matrimonio de casi 10 años llegó a su fin y que está en proceso de divorciarse de su ahora expareja, Esteban Salazar.

La presentadora de televisión finalmente aclaró los rumores que venían desde hace meses de que se había separado de su esposo, a través de un sincero y extenso mensaje que compartió en sus redes.

Joha y Esteban se casaron el 6 de diciembre del 2014, por lo que estaban a poquitos meses de celebrar su décimo aniversario de casados. La expareja tiene una hija, Aura, de casi cinco años, a quien están cuidando muchísimo en esta etapa que enfrentan.

“Quiero compartir con ustedes una noticia importante en mi vida. Después de mucho tiempo de reflexión y consideración, Esteban y yo hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Sé que esta noticia puede ser impactante para algunos de ustedes, pero quiero asegurarles que esta decisión se tomó de manera consciente y con mucho amor y respeto mutuo.

“El proceso de terminar un matrimonio no es fácil, muchos de ustedes ya probablemente lo han experimentado, especialmente cuando hay hijos de por medio. Sin embargo, a veces es necesario reconocer cuando los ciclos se cierran y seguir adelante en busca de paz, felicidad y la plenitud personal”, escribió Johanna en los primeros dos párrafos de su mensaje.

Johanna Ortiz junto a su expareja Esteban Salazar y Aura, la hijita de ambos. (Instagram)

Reconoció que la decisión le produce una gran tristeza, pero destacó que está enfocada en su bienestar y el de Aura, quien es la persona más importante en su vida.

“Esteban y yo estamos trabajando juntos para seguir adelante como una familia para Aura, pero cada uno con su propio espacio y libertad. Este es un nuevo comienzo para mí, lleno de proyectos, oportunidades y muchos procesos de transformación personal y espiritual”, continuó.

Johanna agradeció a todas las personas que la han acompañado en este proceso y dijo que hablaba sobre este asunto porque para ella era importante ser transparente y honesta.

“Sé que mi situación es la situación de muchas mujeres y desde aquí las acompaño y les mando mucha luz en su proceso, no es fácil pero nosotras podemos. Estoy lista para empezar esta nueva etapa con fuerza y determinación, confiando en que el futuro me depara grandes cosas. Agradezco su apoyo incondicional y les pido que me acompañen en este camino de crecimiento y transformación”, terminó Ortiz.

La Teja había informado desde mediados de abril pasado sobre la separación que Johanna confirma hasta este 16 de julio, es decir, tres meses después.

